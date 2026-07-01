Prado saca lustre a su patrimonio

Suso Fernández Santos y Julio Taboada son presidente y vicepresidente de la asociación vecinal Joaquín Loriga de Prado. Desde que en la primavera de 2024 iniciaron su mandato se han propuesto tanto embellecer esta parroquia lalinense como dotarla de mejores servicios para los vecinos que residen en las aproximadamente 60 casas habitadas. Con la ayuda de otros residentes y la cooperación de empresas de la zona su mano de obra desinteresada es fundamental para acometer actuaciones y llamar a la puerta de las administraciones públicas para solicitar unos recursos económicos o materiales que siempre son bienvenidos. Suso Santos es, además, alcalde de barrio de Prado.

Mural de Carlos Santos en el palco de la música. / Bernabé / Javier Lalín /

El de este martes es un día más de trabajo. Suso y Julio, con ayuda de otros vecinos, repasan las mejoras pendientes en el cementerio parroquial, en el atrio de la iglesia. Las lápidas antiguas se limpian y el terreno es acondicionado para que las sepulturas y el entorno del templo luzca lo mejor posible. La dotación de una cubierta a los nichos que lindan con un camino que la asociación desea ampliar con un ancho de 8 metros y la pitura en la parte trasera ya se llevó a cabo semanas atrás. «Temos o compromiso do Concello e queremos ensanchar este camiño», relata el pedáneo, quien asegura que la administración local también pretende aprovechar la permuta de una finca para, en una situada frente al acceso a la iglesia, construir un área recreativa que podría funcionar también como aparcamiento. «Fumos facendo cousas e o que nos queda, entre o máis importante, é dispoñer dunha depuradora», afirman los representantes vecinales, quienes recuerdan las numerosas promesas incumplidas de los políticos locales desde hace más de una década. Prado no es una excepción y pese a que parte de sus casas no están habitadas, la asociación cuenta con más de 180 socios.

Mejoras en los panteones y camino que se desea ensanchar. / Bernabé / Javier Lalín /

Del camposanto en el que reposan los restos mortales del político Xosé Cuíña nos trasladamos a otro espacio de encuentro vecinal. En el cuidado campo de la fiesta se localiza el centro social y un palco que, rehabilitado y pintado hace poco, mantiene una consonancia estética con el teleclub. En el edificio público se juntan los vecinos para participar en cursos y, por supuesto, para las comidas y cenas del magosto, el San Juan o las fiestas de la parroquia. El palco cuenta con un tejado de uralita, material donado por el Concello, pero el trabajo salió de las manos de estos voluntarios. En el recinto, propiedad de la parroquia, también se levantó un chigre de madera. La última intervención y quizá la más artística se realizó en el palco de la música. El pintor colombiano afincado en Lalín Carlos Santos decoró por encargo de la asociación la pared con algunos de los emblemas de Prado: la capilla de Santa Lucía o el Pazo de Liñares con un fondo celestial sobrevolado por el avión de Joaquín Loriga. El día 11 habrá fiesta en honor a San Benito.

Finca, al fondo, en la que se pretende habilitar un área recreativa. / Bernabé / Javier Lalín

Ahora se busca el respaldo de la Diputación provincial para, mediante su línea de ayudas para colectivos vecinales, poder comprar una carpa, mesas y sillas, que se instalarían para celebraciones de la parroquia. No fue posible, lamentan los representantes de la parroquia, acometer una intervención en el pequeño parque que había anexo a la N-525, que se pretendía rehabilitar con elementos de juego, pero la administración rehusó cofinanciar este proyecto porque no encajaba en sus programas al tratarse de un espacio municipal de uso público.

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Chigre de madera al lado del centro social. / Bernabé / Javier Lalín

Mañana, pasado y los siguientes meses serán jornadas de más trabajo para la asociación en búsqueda del beneficio común.