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Las piscinas de Lalín abren al mediodía

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Las piscinas municipales de Lalín estrenan hoy la temporada estival. Funcionarán entre las 12.00 y las 20.00 horas, gratis para los abonados del Lalín Arena, y con un precio de entrada de 2 euros al día para mayores de 16 años, y un euro para las personas de menos de 16 y de más de 59 años.

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