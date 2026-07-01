Los nacionalistas de Lalín reparten su boletín entre la ciudadanía

El BNG de Lalín inicia el reparto de su boletín informativo, en el que la organización expone a la ciudadanía su actividad municipal y analiza los problemas de la localidad. Describe propuestas sobre la problemática de la vivienda o en materia de servicios sociales e incluye una entrevista a la nueva portavoz municipal y candidata en 2027, Mari Fernández Sanmartín. El boletín será distribuido por miembros de la organización nacionalista en la cabecera comarcal dezana.