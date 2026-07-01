Lalín y A Estrada reciben siete de los 37 agentes en prácticas

De los 37 guardias civiles en prácticas que se incorporan a la Comandancia de Pontevedra para reforzar la seguridad ciudadana, un total de siete agentes se destinarán a las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. En concreto, el puesto de A Estrada sumará cuatro efectivos a su plantilla, mientras que el de Lalín incorporará tres.