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Guardia Civil

Lalín y A Estrada reciben siete de los 37 agentes en prácticas

Foto de familia de los guardias civiles en prácticas junto a varios mandos y Abel Losada, ayer, en Pontevedra.

Foto de familia de los guardias civiles en prácticas junto a varios mandos y Abel Losada, ayer, en Pontevedra.

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redacción

Lalín

De los 37 guardias civiles en prácticas que se incorporan a la Comandancia de Pontevedra para reforzar la seguridad ciudadana, un total de siete agentes se destinarán a las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. En concreto, el puesto de A Estrada sumará cuatro efectivos a su plantilla, mientras que el de Lalín incorporará tres.

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