Un incendio quema cinco hectáreas de monte en Graba

Un incendio forestal calcinó cinco hectáreas de monte raso en la parroquia de Graba, en Silleda. El fuego se originó este lunes a las 18.14 horas y se dio por extinguido oficialmente de madrugada, concretamente a las 1.25 horas, según informan desde Medio Rural. En las tareas de control y extinción del fuego participó un operativo coordinado por un técnico y cuatro agentes forestales. El despliegue sobre el terreno contó con seis brigadas, cuatro motobombas y una pala mecánica. Además, para frenar el avance de las llamas, fue esencial el apoyo desde el aire de dos helicópteros y cuatro aviones del servicio de extinción.