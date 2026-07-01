Galiforest Abanca 2026 arranca en Boqueixón con su edición más ambiciosa y cifras récord

Galiforest Abanca 2026 abre este jueves, 2 de julio, en el monte del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, con la mayor edición celebrada hasta la fecha. El monográfico forestal, organizado por la Feira Internacional de Galicia con el apoyo de la Xunta, alcanza cifras récord en número de empresas, superficie expositiva e internacionalización.

La octava edición del certamen reunirá hasta el sábado a 125 expositores directos, un 17% más que en su anterior convocatoria, procedentes de ocho países. De ellos, 14 son internacionales, llegados de Portugal, Italia, Brasil, Letonia, República Checa, Rumanía y Países Bajos, lo que supone un 11,2% del total. La organización destaca que será la cita más internacional tanto por número de expositores extranjeros como por países representados.

La suma de expositores directos y firmas representadas eleva la participación a 387 empresas de 31 países, un 7,5% más, sobre una superficie de 18.162 metros cuadrados, un 18,6% superior. Estas cifras consolidan a Galiforest Abanca como la mayor feria forestal de España.

La feria combinará su área expositiva con un programa de unas 200 demostraciones de maquinaria, sistemas y procesos forestales. En el monte habilitado y en las parcelas de los expositores se podrán ver equipos como procesadoras, rajadoras, aserraderos portátiles, trituradoras, robots desbrozadores, grúas robotizadas, simuladores, básculas para grúas forestales, biotrituradoras, desbrozadoras de control remoto o cargadoras con trituradora forestal, entre otras propuestas.

El programa incluirá también exhibiciones de motosierra, corte en altura, arte floral, jardines verticales, muestras polínicas de mieles, talla de madera, esculturas con motosierra, pruebas de producto y actividades vinculadas al conocido como Deporte de la Madera. Además, habrá exposiciones dedicadas a la vida en la colmena y a las ecoesferas, así como talleres, entre ellos uno de injertos.

Galiforest Abanca celebrará de nuevo su Concurso de Innovación Tecnológica, al que concurren dieciocho novedades que serán evaluadas por un jurado de expertos. Los galardones se entregarán mañana y reconocerán propuestas orientadas a mejorar el sector y optimizar sus recursos.

Entre las candidaturas figuran aplicaciones para la gestión sostenible de los bosques y el registro de terrenos forestales, inventarios de alta resolución con drones, soluciones de conectividad para maquinaria, sistemas de seguridad, equipos para prevención y extinción de incendios, maquinaria de desbroce, grúas robotizadas, calzado de seguridad más ligero e ignífugo y productos para evitar golpes de calor mediante tejidos técnicos.

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La feria incorporará también el II Simposio Ibérico de Silvicultura, concebido como un espacio de encuentro para profesionales, investigadores, empresas, propietarios forestales, estudiantes, administraciones y responsables políticos. En él se abordarán cuestiones como la silvicultura resiliente, la mejora genética, la innovación aplicada al monte, las nuevas tecnologías, la productividad forestal y la transferencia de conocimiento entre ciencia, industria y territorio.