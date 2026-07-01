Excursión de los vecinos de Catasós a Tambo, Combarro y Poio

El pasado sábado, la Asociación de Vecinos de Catasós realizó una excursión gracias al programa +Convivencia de la Diputación de Pontevedra. Fue un día ideal para caminar, compartir y disfrutar juntos. Durante la enriquecedora jornada cultural, el grupo visitó la hermosa isla de Tambo, los tradicionales hórreos de Combarro y el histórico Monasterio de San Xoán de Poio.