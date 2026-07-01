A Estrada espera reunir a más de 100 vehículos y superar los 250 comensales

La fiesta de San Cristovo volverá a convertir A Estrada en punto de encuentro para el sector del transporte y particulares el próximo sábado 11 de julio, con una programación que incluirá misa, caravana de vehículos, bendición, cena de confraternidad y verbena.

La jornada comenzará a las 19.30 horas con una misa en la iglesia de San Paio da Estrada. A continuación, la imagen de San Cristovo encabezará la tradicional caravana a bordo de un camión. El recorrido partirá desde las inmediaciones de la estación de autobuses, recorrerá Benito Vigo, As Colonias, Fernando Conde, Ulla y Calvo Sotelo y finalizará en el cruce de las avenidas de América, Benito Vigo y Santiago.

Bendición

Como principal novedad, la bendición de los vehículos se trasladará este año a la plaza de Galicia, donde también actuará la Banda Municipal de Música.

La cena, con un precio de 40 euros, incluirá pulpo, carne ao caldeiro, postre y sorteo de regalos. Las reservas se abrieron este martes y ya rondan las 150 personas, aunque la organización confía en superar los 250 asistentes del pasado año. También espera reunir más de un centenar de vehículos.

Caravana

La presentación del evento contó con la participación del alcalde, Gonzalo Louzao, y de representantes de la comisión organizadora. El regidor destacó que, tras las recientes fiestas patronales y a las puertas de una nueva edición de la Rapa das Bestas de Sabucedo, el municipio mantiene un intenso calendario festivo. Además, agradeció el trabajo de la organización por consolidar una celebración que recuperó todo su impulso después de la pandemia y que el año pasado reunió una de las mayores caravanas de vehículos que se recuerdan.

«Mostrar a total vontade do Concello para colaborar e facer que esta celebración volva ser un auténtico éxito», señaló Louzao. Por su parte, Manolo Gómez animó a la participación: «Agardamos que saia aínda máis xente ca o ano pasado e que a caravana volva ser un éxito».