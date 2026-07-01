Novas Xeracións de Pontevedra
Cuatro representantes de ambas comarcas en la ejecutiva de NN XX
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Novas Xeracións de Pontevedra constituyó su nuevo comité ejecutivo, integrado por veinte jóvenes de distintos puntos de la provincia y presidido por Raúl Santamaría. Cuenta con presencia destacada de representantes de Deza y Tabeirós-Montes, que asumen responsabilidades tanto orgánicas como comarcales. Entre los nombramientos figura Iago Cribeiro, de A Estrada, como vicepresidente provincial. También se incorpora Sergio Quinteiro, de Lalín, como vicesecretario de Medio Rural, mientras que Rodrigo García, de A Estrada, asumirá la Vicesecretaría de Cultura y Lengua. Además, Arianna Camba será la coordinadora comarcal de Deza-Tabeirós.
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