Cuatro representantes de ambas comarcas en la ejecutiva de NN XX

Novas Xeracións de Pontevedra constituyó su nuevo comité ejecutivo, integrado por veinte jóvenes de distintos puntos de la provincia y presidido por Raúl Santamaría. Cuenta con presencia destacada de representantes de Deza y Tabeirós-Montes, que asumen responsabilidades tanto orgánicas como comarcales. Entre los nombramientos figura Iago Cribeiro, de A Estrada, como vicepresidente provincial. También se incorpora Sergio Quinteiro, de Lalín, como vicesecretario de Medio Rural, mientras que Rodrigo García, de A Estrada, asumirá la Vicesecretaría de Cultura y Lengua. Además, Arianna Camba será la coordinadora comarcal de Deza-Tabeirós.