El Concello negó a la CIG un local para celebrar una asambela en Lalín

La Confederación Intersindical Galega (CIG) censura que el Concello de Lalín le negase un espacio público para la celebración de una asamblea de trabajadores de la empresa Servicarne. La central asegura que verbalmente le fue comunicada la disponibilidad del recinto tras haberlo pedido formalmente antes, pero la víspera de la asamblea le trasladaron que no era posible, además de alegar que la empresa era de Rodeiro. El encuentro se hizo en un espacio privado y ahora la CIG anuncia que pedirá explicaciones a la Alcaldía ante esta situación inédita.