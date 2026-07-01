Comienza a funcionar el cuarto aparcamiento disuasorio en el núcleo urbano de Lalín

El cuarto aparcamiento disuasorio en el núcleo urbano de Lalín ya está operativo después de un par de semanas de trabajos de acondicionamiento de la parcela que durante muchos años estuvo ocupada por la antigua sala de fiestas Los Sauces. Que vecinos y visitantes puedan llegar a pie a cinco minutos de cualquier punto de la trama urbana es el objetivo de un proyecto del gobierno local anunciado hace algo más de un año. Ofrecer espacios de estacionamiento gratuito, además de los ya existentes en otras áreas céntricas como el Campo da Feira Vello, es una de los objetivos de esta iniciativa, pero también acabar con los aparcamientos indebidos en rúas conflictivas como Matemático Rodríguez o tramos del barrio de A Cacharela. El parking Europa es otra alternativa gratuita, ahora con una plaza reservada para abonados, con acceso propio. La aplicación del anunciado plan de tráfico es, sin embargo, una incógnita a un año de las elecciones. Y la almendra central, también.

El objetivo, en mayo del año pasado, fue llegar a cerca de una decena de aparcamientos al aire libre y a estas alturas son cuatro los habilitados. En la amplia parcela municipal encajada entre las calles Melide y Memorias dun neno labrego de unos 2.250 metros cuadrados se adecuaron más de la mitad para como estacionamiento. Se trata de un modelo semejante al de otros espacios, con una superficie pétrea con zahorra extendida y compactada y un cierre perimetral. En este caso, quizá teniendo en cuenta la ordenación del tráfico por este entorno de la Praza da Marina y su proximidad a centros educativos como el Scientia Lalín y el CEIP Xesús Golmar, el Concello habilitó la entrada al estacionamiento por la calle Melide y la salida, obligatoria, por Memorias dun neno labrego. La semana pasada, ya con las obras basante avanzadas, fueron varios los conductores que accedieron al solar para dejar su vehículo, si bien el aparcamiento fue vallado de nuevo para finalizar unos trabajos que, por el acceso, recortan el número de plazas de estacionamiento en la calle Melide. La conexión peatonal entre la entrada a este recinto y la calle de entrada y salida al Xesús Golmar se estableció con una especie de aceras en medio de la parcela municipal.

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Además, en mayo del año pasado se puso en funcionamiento otro aparcamiento disuasorio en la zona de O Rodo. En una parcela de en torno a 800 metros cuadrados entran aproximadamente medio centenar de vehículos. Más de dos centenares caben en los 4.500 metros cuadrados del espacio situado detrás de los juzgados, en O Regueiriño, acondicionado con el mismo fin con zahorra compactada. Otros 30 pueden aparcar en el solar de la calle Manuel Rivero en el que durante décadas estuvo el colegio homónimo. Sin una intervención tan relevante el departamento municipal de Obras desbrozó la mayor parte de la finca municipal anexa al Lalín Arena en la que se proyecta un área deportiva que arrancará con las pistas de atletismo. Coincidiendo con la pasada Feira do Cabalo, el concejal José Cuñarro explicó que mientras tanto parte de esta propiedad será habilitada como estacionamiento cuando las exigencias así lo requieran, por ejemplo, por la celebración de eventos en el multiusos, la Feira do Cocido o las fiestas patronales. En principio, al no contar con una superficie muy resistente, este espacio podría aprovecharse entre los meses de junio y septiembre.