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Carboeiro abre todos los días con el horario de verano

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Redacción

Silleda

El Mosteiro de Carboeiro aplica desde hoy, 1 de julio, su horario de verano, coincidiendo con la etapa de mayor afluencia turística al cenobio y a su entorno. Durante el presente mes y los de agosto y septiembre, el monumento podrá visitarse de lunes a domingo, de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas.

El calendario reforzado llega con la incorporación de un nuevo guía, a través de una subvención de Turismo Rías Baixas para la atención de oficinas incluidas en la red Info Rías Baixas de la Deputación de Pontevedra. En el propio monasterio se sitúa también el Punto de Información Turística, desde el que se ofrece atención a los visitantes e información sobre los principales recursos del término municipal.

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