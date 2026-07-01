Patrimonio
Carboeiro abre todos los días con el horario de verano
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Silleda
El Mosteiro de Carboeiro aplica desde hoy, 1 de julio, su horario de verano, coincidiendo con la etapa de mayor afluencia turística al cenobio y a su entorno. Durante el presente mes y los de agosto y septiembre, el monumento podrá visitarse de lunes a domingo, de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas.
El calendario reforzado llega con la incorporación de un nuevo guía, a través de una subvención de Turismo Rías Baixas para la atención de oficinas incluidas en la red Info Rías Baixas de la Deputación de Pontevedra. En el propio monasterio se sitúa también el Punto de Información Turística, desde el que se ofrece atención a los visitantes e información sobre los principales recursos del término municipal.
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira