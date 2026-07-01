El campamento de Silleda echa a andar con 86 participantes

El campamento musical de Silleda reúne esta semana a 86 alumnos en una programación que combina formación, convivencia y actividades de ocio. La iniciativa se celebra desde el martes 30 de junio hasta el viernes 3 de julio, con jornadas que incluyen clases individuales y grupales, ensayos de banda, música de cámara y propuestas lúdicas. El programa reserva también tiempo para el almuerzo, la comida, la piscina, actividades deportivas y merienda, antes de cerrar cada jornada con conciertos o talleres.