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Formación musical

El campamento de Silleda echa a andar con 86 participantes

El campamento de Silleda echa a andar con 86 participantes | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El campamento de Silleda echa a andar con 86 participantes | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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El campamento musical de Silleda reúne esta semana a 86 alumnos en una programación que combina formación, convivencia y actividades de ocio. La iniciativa se celebra desde el martes 30 de junio hasta el viernes 3 de julio, con jornadas que incluyen clases individuales y grupales, ensayos de banda, música de cámara y propuestas lúdicas. El programa reserva también tiempo para el almuerzo, la comida, la piscina, actividades deportivas y merienda, antes de cerrar cada jornada con conciertos o talleres.

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