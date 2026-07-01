A Bandeira celebra fiesta con procesión, gastronomía, música y baile

A Bandeira celebrará el sábado 4 de julio San Cristovo con una jornada de tradición religiosa, gastronomía, baile y verbena.

El programa arrancará a las 13:00 horas con misa, bendición y procesión de vehículos. La sesión vermú estará amenizada por Pachi Show e incluirá degustación de mejillones. Después habrá comida de confraternidad de Pulpería Cristóstomo, con entradas a 37 euros en el bar Atly, A Plazoleta y en el 689 090 598 hasta el jueves día 2.

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A las 19:00 horas se celebrará el XL Festival de Baile y Música Tradicional de Xirandola, con la Asociación Cultural Xirandola y Aires de Murcia. La jornada se cerrará con Pachi Show y la orquesta Acirema.