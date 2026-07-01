Altas temperaturas impulsan las rebajas de verano 2026 en el comercio local con descuentos de hasta el 50%

El comercio local está oficialmente en rebajas, en una campaña estival que comienza con buen pie gracias a las altas temperaturas, un factor que tradicionalmente favorece las compras de artículos de temporada. Si bien algunos negocios ya aplicaban descuentos desde la semana pasada, coincidiendo con el calendario que marcan las grandes superficies comerciales, la mayoría prefirió esperar a la fecha tradicional del 1 de julio para dar comienzo a la campaña. En esta edición las previsiones son buenas, siendo el mes de julio el que tiende a cerrarse con los mejores números para el sector. Asimismo, el turismo, las fiestas y las ceremonias son algunos de los grandes propulsores del comercio durante esta época del año, ayudando a dinamizar las ventas. Con todo, los establecimientos consultados mantienen la prudencia y prefieren esperar a comprobar cómo evolucionan las próximas semanas antes de hacer una valoración más completa de la campaña.

En Lalín, la tienda Only & Sons ya arrancó con saldos el jueves de la pasada semana, adelantándose unos días al inicio oficial de las rebajas. Las impresiones de estos primeros días no son todo lo positivas que esperaban, aunque confían en que la llegada de turistas y visitantes permita revertir la situación a medida que avance el mes. «De momento son floxas, pero é certo que o sábado se traballou ben e que vimos dunha Noite Branca onde se vendeu moito, é posible que de momento a xente queira esperar a gastar de novo», explican desde el establecimiento. Comparado con años anteriores, estas rebajas de 2026 arrancan además con un incremento en los porcentajes de descuento. Mientras que habitualmente se comenzaba con un 20%, en esta tienda textil de Lalín optaron por elevarlo al 30%, con artículos seleccionados que incluso alcanzan el 40%.

La perspectiva es algo más optimista en Silleda, donde desde Carmiña Moda aseguran que las primeras impresiones son buenas. «O tempo acompaña, e cando fai bo a xente sempre se anima a mercar máis vestidos e roupa de temporada», señalan desde el comercio, que esperó al 1 de julio, para implementar los descuentos. Al igual que en Only & Sons, este año también decidieron incrementar los porcentajes de rebaja. Todos los artículos del establecimiento cuentan con descuento, aunque las prendas de continuidad parten del 20%, mientras que el resto alcanza el 30% y algunas referencias seleccionadas llegan incluso al 50%. Desde este comercio trasdezano recuerdan que julio suele ser el mejor mes del año para las ventas, favorecido tanto por la concentración de fiestas y eventos como por la mayor afluencia de turistas durante la época estival.

En A Estrada, desde Calzados A Esquina mantienen una postura similar a la de Carmiña Moda. También esperaron al 1 de julio para colgar el cartel de rebajas y esperan que, si el verano continúa siendo caluroso, la campaña registre un comportamiento parecido al del año pasado. «Esperamos que funcione de xeito similar ás do ano pasado, que tamén foi un verán bo. Se fai calor a xente anímase máis a mercar calzado cómodo, como sandalias e zapato aberto», comparten desde este céntrico comercio. En cuanto a los porcentajes que aplican, aseguran que «depende do artigo». Al igual que en Only & Sons, los productos de continuidad cuentan con descuentos inferiores a otros asociados a tendencias más puntuales.

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Un escaparate luce el cartel del 30% de descuento. / Bernabé / Javier Lalín

Cabe destacar que la Xunta cerró el pasado mes de junio una nueva edición del Bono Comercio, que volvió a agotar los fondos disponibles apenas unas horas después de su puesta en marcha. Este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar el comercio de proximidad, aunque también hacen que los consumidores tengan la oportunidad de acceder a descuentos en más momentos del año, de modo que el inicio de las rebajas ya no tiene el impacto que podía alcanzar hace una década.