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Campaña estival

Los vecinos de Lalín podrán donar sangre este viernes y el sábado

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Una unidad móvil del servicio autonómico de donación de sangre recalará en Lalín el viernes y el sábado. Instalada en la Praza da Igrexa, el primer día estará operativa de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado lo hará de 10.15 a 14.30 horas. La concejala de Sanidade, Noelia Seijas, anima a los ciudadanos a participar en estas campañas solidarias, sobre todo en la época estival, una de los períodos en los que los hospitales gallegos precisan más reservas de sangre si cabe para atender a sus pacientes.

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