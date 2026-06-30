Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora VenezuelaEmpleo femeninoIncremento de los créditosAlquiler de coches entre particularesCelta: a contrarrelojArte menstrual
instagramlinkedin

Vandalizan el busto del notario Gutiérrez Aller junto a la Facultad de Derecho de la USC

La escultura fue arrancada de su pedestal y apareció tirada a unos 15 metros, aunque no sufrió daños de consideración

La Universidad ya denunció los hechos ante la Policía y encargó la reparación de la pieza

Pedestal sobre el que estaba colocado el busto en memoria de Victorino Gutiérrez Aller

Pedestal sobre el que estaba colocado el busto en memoria de Victorino Gutiérrez Aller / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Susana López Carbia

Santiago

La desaparición del busto del notario lalinense Victorino Gutiérrez Aller ya tiene explicación. La Universidade de Santiago (USC) ha confirmado que la escultura fue objeto de un acto vandálico hace aproximadamente dos semanas, cuando alguien la arrancó del pedestal en el que estaba instalada junto a la Facultad de Derecho y la desplazó varios metros ladera abajo.

Según ha podido saber este diario, la pieza, obra del escultor José Molares, fue localizada por los servicios de seguridad de la USC a unos 15 metros de su emplazamiento original, muy cerca de la calle. Todo apunta a que, tras ser desprendida de la base, fue rodando pendiente abajo hasta detenerse en ese punto.

Afortunadamente, el busto no sufrió daños de consideración, por lo que la Universidade prevé volver a colocarlo en su ubicación original lo antes posible, una vez se reparen los leves desperfectos de la pieza y se completen las labores necesarias para reparar el sistema de anclaje y garantizar que quede correctamente fijada.

La desaparición de la escultura había despertado numerosas incógnitas durante las últimas horas. El pedestal permanecía vacío y todo hacía pensar que la pieza había sido robada.

Finalmente, la USC aclara que se trató de un episodio de vandalismo, que ya fue denunciado en la comisaria de Policía Nacional.

El busto fue donado por la Irmandade Xurídica Galega

La escultura fue inaugurada el 21 de junio de 2025 por iniciativa de la Irmandade Xurídica Galega, en homenaje a Victorino Gutiérrez Aller, una de las figuras más relevantes del notariado gallego. Al acto asistieron familiares del jurista, así como el entonces rector de la USC, Antonio López; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Lalín, José Crespo; el secretario xeral da Lingua, Valentín García, y representantes del ámbito jurídico.

Acto de inauguración del busto, el 21 de junio de 2025.

Acto de inauguración del busto, el 21 de junio de 2025. / Cedida

Natural de Lalín y fallecido en 2024, Gutiérrez Aller es autor del conocido Formulario Notarial, editado por el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades y distribuido en todas las notarías gallegas, una obra de referencia para varias generaciones de profesionales del Derecho.

Noticias relacionadas

El busto erigido en su honor se encontraba junto a otra escultura con un marcado valor simbólico para la comunidad jurídica gallega: la dedicada a Fermín Penzol Labandeira, registrador de la propiedad, bibliófilo y destacado galleguista, colocada en 2017 también por iniciativa de la Irmandade Xurídica Galega.

Fuente: El Correo Gallego

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
  2. Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
  3. Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
  4. «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
  5. Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
  6. Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
  7. Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
  8. El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira

Vandalizan el busto del notario Gutiérrez Aller junto a la Facultad de Derecho de la USC

La nutricionista Vanesa Taboada dirige un taller de cocina tradicional en la residencia As Dores de Lalín

O legado dos mestres. A Estrada homenaxea a cinco docentes que marcaron xeracións

O legado dos mestres. A Estrada homenaxea a cinco docentes que marcaron xeracións

La Central Agropecuaria de Galicia registra un aumento del 6% en su volumen económico y más animales en subasta

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

El sello de excelencia del Cocido de Lalín se implantará para la próxima edición de la fiesta gastronómica

Galiforest Abanca 2026 premiará el ingenio forestal con dieciocho propuestas innovadoras

Brasil celebra su victoria mundialista en Lalín

Tracking Pixel Contents