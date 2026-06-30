Fiestas patronales
Tercera jornada festiva en Agolada en honor a San Pedro y San Pablo
El municipio de Agolada vivió ayer una animada tercera jornada de sus fiestas patronales en honor a San Pedro y San Pablo, con especial protagonismo de la Banda de Música de Agolada, encargada de pasacalles y conciertos. La programación religiosa incluyó una misa solemne cantada por la Coral Polifónica de Agolada. Por la noche, la verbena fue cosa de la charanga Ardores y el grupo Origen. Los festejos finalizarán hoy con la participación de la Banda de Música Popular de Muimenta, que además de pasacalles ofrecerá conciertos a las 14.00 y las 20.00 horas. El programa también contempla una misa solemne a las 12.30 horas y una última verbena amenizada por las orquestas Miramar y Panamá. El buen tiempo que está acompañando a las fiestas patronales de Agolada ha facilitado la presencia de numeroso público en las atracciones para todos los públicos instaladas en el lugar.
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