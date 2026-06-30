Silleda prepara un plan municipal para impulsar vivienda asequible

El Concello de Silleda ha iniciado la elaboración de su Plan Municipal de Vivienda, una herramienta con la que el gobierno local pretende analizar las necesidades reales del municipio y avanzar en soluciones concretas para facilitar el acceso a la vivienda. El expediente, impulsado desde la Oficina Municipal de Vivienda, permitirá contratar una asistencia técnica especializada para estudiar la demanda existente, revisar suelos e inmuebles disponibles y evaluar la viabilidad de futuras promociones de vivienda protegida, social o asequible.

La actuación se enmarca en el contexto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 del Gobierno de España, que abre nuevas posibilidades de financiación pública para aquellos municipios que cuenten con trabajo previo, propuestas viables y activos residenciales identificados. En este sentido, el Concello busca llegar preparado a posibles convocatorias estatales, autonómicas o europeas.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, subraya la importancia de anticiparse a esas oportunidades. «Estamos ante unha oportunidade histórica. O acceso á vivenda é un dos grandes retos deste momento e os concellos non podemos quedar mirando para outro lado. Se vai haber máis recursos públicos para crear vivenda alcanzable, Silleda ten que estar preparada, cos deberes feitos e con proxectos serios enriba da mesa», afirma.

El contrato, adjudicado a la empresa DS Consultores por un importe de 18.089,50 euros, permitirá analizar la situación actual de la vivienda en Silleda, identificar a los colectivos con mayores dificultades de acceso y estudiar la viabilidad técnica, urbanística, económica y jurídica de posibles actuaciones municipales. Entre los trabajos previstos figura también el análisis de modelos de gestión, fuentes de financiación, estimación de costes y alternativas de promoción, tanto en régimen de alquiler asequible como de venta con protección permanente.

El futuro plan prestará especial atención a la situación de la juventud, las personas con dificultades de emancipación, las familias con menos recursos, las personas mayores y otros colectivos con problemas para acceder a una vivienda digna, adecuada y a precio asumible.

«A finalidade é que o Concello conte cunha base sólida para tomar decisións e, se é posible, concorrer con garantías a futuras liñas de axuda estatal, autonómica ou europea», señala Pena.

La regidora recuerda que este plan «non nace de cero», sino que da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos meses por el Concello en materia de vivienda. En este ámbito, destaca la cesión definitiva por parte de la Sareb del solar del Barrio do Campo, así como la finalización de las obras del edificio de la Avenida da Estación, también propiedad de la Sareb, que se encuentra en proceso de traspaso a Casa 47, la inmobiliaria del Gobierno de España, con el objetivo de ponerlo a disposición de la vecindad mediante alquileres accesibles.

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«Estamos movendo todas as pezas posibles: solares, edificios, inmobles con potencial residencial e oportunidades de colaboración con outras administracións. Agora o que queremos é ordenar todo ese traballo nun Plan Municipal de Vivenda que nos diga que opcións son viables e como podemos transformalas en solucións reais», explica la alcaldesa.