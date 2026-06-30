Letras Galegas
Silleda celebra o legado de Begoña Caamaño con contacontos infantil
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O Concello de Silleda acolle este xoves, 2 de xullo, o contacontos «As letras de Begoña Caamaño» ás 19.30 horas na zona deportivo-escolar do municipio. Esta iniciativa de lecer, impulsada pola Deputación de Pontevedra no marco das Letras Galegas 2026, está dirixida de xeito especial ao público infantil e familiar de Trasdeza. A proposta lúdica do Colectivo Xurelo fusiona narración oral, música e ilustración en directo para repasar a biografía desta xornalista, escritora e activista feminista viguesa. O acto rematará cun obradoiro de caricaturas. Desde o goberno local convídase á veciñanza a gozar e descubrir o gran legado de Begoña Caamaño, autora de obras como Circe ou Morgana.
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