El sello de excelencia del Cocido de Lalín se implantará para la próxima edición de la fiesta gastronómica

El Concello de Lalín tiene la intención de que el futuro Selo de Excelencia do Cocido entre en vigor ya en la próxima edición de la fiesta gastronómica. El distintivo distinguirá a los negocios que se adhieran de forma voluntaria y que asuman los compromisos recogidos en el reglamento, con el objetivo de reforzar la calidad de la oferta gastronómica, consolidar el prestigio del certamen y promocionar los productos agroalimentarios elaborados en el municipio.

Los negocios de restauración que aspiren a obtener el sello deberán cumplir requisitos vinculados a la elaboración tradicional del cocido, el uso de materias primas de calidad y proximidad, la inclusión de postres tradicionales gallegos, la calidad del servicio, la transparencia en los precios y el cumplimiento de las condiciones sanitarias y legales. Además, se valorará el empleo de productos con certificaciones de calidad, la promoción del patrimonio gastronómico, la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental, la formación del personal y la utilización de vinos con denominación de origen gallega. En el caso de productores y empresas transformadoras, el modelo tendrá en cuenta la procedencia de las materias primas, el uso de variedades tradicionales, los sistemas de producción, las certificaciones de calidad, la vinculación con el territorio y la conservación de los procesos tradicionales de elaboración. El sello también podrá incorporar productos complementarios de la gastronomía lalinense, como pan, quesos, miel o postres tradicionales, ampliando así su alcance más allá del plato principal.

La adhesión se articulará mediante un procedimiento voluntario que incluirá la presentación de una solicitud, una auditoría técnica y la evaluación por parte de una comisión específica, encargada de comprobar el cumplimiento de los requisitos y de velar por el prestigio del distintivo. Las incorporaciones tendrán una vigencia inicial de tres años y estarán sometidas a procesos de seguimiento y renovación.

El alcalde de Lalín, José Crespo, presentó el proyecto este lunes en una reunión de trabajo con representantes del sector hostelero y de los productores, en la que participaron cerca de una treintena de personas. El encuentro contó también con la presencia de la concejala de Comercio, Beatriz Canda, la concejala de Turismo, Begoña Blanco, y responsables de la empresa EOSA, adjudicataria de los trabajos de elaboración de las estrategias y del reglamento que permitirá poner en marcha el nuevo sello de calidad. El representante de EOSA Manuel Veloso explicó que el sello pretende asociar de maner definitiva los conceptos de calidad, prestigio y excelencia a la identidad gastrómica local, convirtiendo el Cocido no solo en un plato sino en una experiencia turística diferenciada, capaz de henerar mayo valor económico para el territorio y reforzar su posición como destino gastronómico de referencia.

La iniciativa se desarrolla al amparo del Plan de Sostenibilidade Turística en Destino Deza-Tabeirós, impulsado por la Diputación de Pontevedra con fondos europeos. Durante la reunión, los asistentes se dividieron en dos sesiones de trabajo para facilitar una participación más directa y recoger aportaciones específicas de cada sector antes de cerrar la redacción definitiva del reglamento. Crespo defendió que el sello será una herramienta estratégica para fortalecer uno de los principales motores económicos y turísticos de Lalín. El Concello pretende aprovechar el prestigio alcanzado por la Feira do Cocido para crear una marca reconocible que identifique la excelencia de la gastronomía local y de los productos elaborados en Lalín y, por extensión, en la comarca.

La propuesta concibe el cocido como una cadena de valor que abarca desde la producción primaria hasta la transformación de alimentos y la restauración. El objetivo es construir una marca colectiva de excelencia que beneficie al conjunto del sector y ofrezca al visitante mayores garantías de calidad, convirtiendo el Cocido no solo en un plato tradicional, sino también en una experiencia turística diferenciada. La implantación será progresiva. En una primera fase se incorporarán los establecimientos de restauración y los productores y transformadores directamente relacionados con la elaboración del cocido. En una segunda etapa se prevé ampliar el sello a otros servicios turísticos, como alojamientos y oferta complementaria vinculada al destino.

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Tras la presentación, los hosteleros y productores trasladaron distintas consideraciones y propuestas de mejora. Según el gobierno local, la acogida fue positiva y los participantes coincidieron en la importancia de dotar al plato y por extensión a la fiesta de un distintivo que refuerce su excelencia y ayude a seguir posicionando el municipio como referente gastronómico. Las aportaciones recogidas servirán ahora para introducir ajustes en la propuesta inicial antes de someter el reglamento definitivo a una nueva consulta con los sectores implicados.