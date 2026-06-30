Uno de cada seis pensionistas de Deza y Tabeirós es menor de 65 años

Las comarcas contabilizan 17.915 pensionistas, de los que 2.803 tienen menos de 65 años. Este colectivo, vinculado a prestaciones reconocidas antes de la edad ordinaria de jubilación, como incapacidad permanente, viudedad, orfandad u otras modalidades, supone el 15,6 % del total de beneficiarios de la Seguridad Social en los ocho concellos, dato que refleja que algo más de uno de cada seis perceptores de una pensión en la zona no ha alcanzado todavía los 65 años.

La mayor concentración de pensionistas menores de 65 años se localiza en A Estrada y Lalín. La capital de Tabeirós suma 872 perceptores en esta franja de edad, el 31 % del total del área, mientras que Lalín registra 865, el 31%. Entre ambos concellos reúnen 1.737 beneficiarios, casi seis de cada diez menores de 65 años con pensión en las dos comarcas. La localidad dezana es, de hecho, el municipio en el que este grupo tiene una mayor presencia dentro del conjunto de pensionistas, con un 17 %, por encima de la media comarcal. Tras Lalín, los mayores pesos relativos corresponden a Silleda, con un 15,7 %; Agolada, con un 15,6 %, y Rodeiro, con un 15,3 %. A Estrada queda muy cerca del promedio, con un 15,3 %, mientras que Vila de Cruces se sitúa ligeramente por debajo, con un 14,9 %. Los menores porcentajes se registran en Dozón, con un 13,5 %, y especialmente en Forcarei, donde los 129 pensionistas de menos de 65 años apenas suponen el 11,5 % del total municipal. En cifras absolutas, después de A Estrada y Lalín aparece Silleda, con 383 beneficiarios, seguida de Vila de Cruces, con 249. A mayor distancia figuran Rodeiro, con 132; Forcarei, con 129; Agolada, con 126, y Dozón, con 47.

En el apartado económico, los menores de 65 años perciben un importe medio ponderado de 946 euros mensuales en el conjunto de los ocho concellos. La cuantía más elevada corresponde a A Estrada, con 980 euros, seguida de Lalín, con 972. Ambos municipios se sitúan por encima de la media del área. También superan los 900 euros Vila de Cruces, con 923; Forcarei, con 919; Dozón, con 905, y Agolada, con 904. Por debajo de ese umbral queda Silleda, con 895 euros, mientras que el importe medio más bajo se registra en Rodeiro, con 828 euros. La distancia entre el máximo de A Estrada y el mínimo de Rodeiro asciende a 152 euros mensuales.

La comparación con el resto de tramos de edad muestra que los menores de 65 años son el grupo menos numeroso dentro del sistema de pensiones en la zona. El tramo de 65 a 74 años concentra 5.918 perceptores, el 33 % del total, y es el más amplio. Le sigue el de 75 a 84 años, con 5.618 pensionistas, el 31 %. Los mayores de 85 años suman 3.576 beneficiarios, lo que equivale al 20 %. Esta estructura evidencia el peso de las edades posteriores a la jubilación ordinaria.

También en las cuantías medias se aprecia una diferencia clara entre franjas. El importe más alto corresponde al tramo de 65 a 74 años, con una media ponderada de 1.201 euros mensuales. A continuación se sitúan los pensionistas de 75 a 84 años, con 1.031 euros. Los menores de 65 años quedan por debajo, con 946 euros, mientras que los mayores de 85 años presentan la media más reducida, con 920 euros.

Por municipios y franjas, A Estrada marca el importe medio más elevado entre los menores de 65 años y también en el tramo de 65 a 74 años, donde alcanza 1.267 euros. En esta última franja, los importes más altos corresponden además a Lalín, con 1.223 euros, y Vila de Cruces, con 1.222. En el extremo contrario, Dozón presenta la media más baja entre los pensionistas de 65 a 74 años, con 980 euros. En la franja de 75 a 84 años, el importe medio más elevado se registra en Agolada, con 1.063 euros, mientras que el más bajo corresponde a Rodeiro, con 904. Entre los mayores de 85 años, Silleda alcanza la media más alta, con 937 euros, y Forcarei la más reducida, con 873.

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El balance dibuja un mapa desigual. A Estrada y Lalín concentran la mayoría de pensionistas más jóvenes, Lalín destaca por el mayor peso relativo de este colectivo y A Estrada lidera las cuantías medias. En los municipios de menor tamaño, los volúmenes son más reducidos y, en algunos casos, los importes medios inferiores.