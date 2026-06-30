El PSOE rechaza delegar el IAE al ORAL y pide la anulación de la Comisión Especial de Contas

El Grupo Municipal Socialista de Forcarei ha anunciado que votará en contra de la propuesta que el gobierno local llevará al pleno de hoy martes, 30 de junio, para delegar en el Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL), de la Diputación de Pontevedra la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Además, la formación ha denunciado irregularidades en la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas, al considerar que no respeta los plazos legales establecidos.

En relación con el IAE, los socialistas recuerdan que la gestión y la recaudación del impuesto ya habían sido delegadas anteriormente, por lo que la iniciativa que plantea ahora el ejecutivo de Belén Cachafeiro supone, a su juicio, ceder también una competencia propia del Concello.

El PSOE sostiene que esta decisión refleja una falta de confianza del gobierno municipal en la capacidad de la administración local para ejercer sus funciones. Considera que, en lugar de reforzar la autonomía del Ayuntamiento y asumir las competencias que le corresponden, el ejecutivo opta nuevamente por trasladarlas a otra administración.

Asimismo, el grupo municipal advierte de que la medida podría traducirse en un incremento de la presión inspectora sobre las empresas del municipio. Recuerda que la inspección tributaria tiene como finalidad comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que, cuando detecta discrepancias, puede derivar en regularizaciones y liquidaciones. Por ello, entiende que esta decisión no favorece al tejido empresarial local. En este sentido, los socialistas afirman que el gobierno municipal «decida recortar servizos, perder autonomía municipal e perder a recadación que era moi alta grazas a facelo con fondos propios» y añaden que «hoxe, sen explicación algunha, continúa ampliando esas delegacións».

Anulación

Por otra parte, el PSOE ha registrado un escrito solicitando la anulación de la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas prevista para hoy martes a las 9.15 horas. Según explica, la convocatoria fue remitida el pasado 25 de junio para abordar, entre otros asuntos, la cuenta general del ejercicio 2025.

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La formación considera que el procedimiento incumple el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al entender que este órgano debe convocarse con quince días hábiles de antelación. Por ello, solicita que la comisión vuelva a convocarse respetando ese plazo y sostiene que esta situación evidencia «unha falta de transparencia e unha xestión totalmente irregular» por parte del gobierno municipal.