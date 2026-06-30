Terapia ocupacional
La nutricionista Vanesa Taboada dirige un taller de cocina tradicional en la residencia As Dores de Lalín
La residencia de mayores As Dores de Lalín ha puesto en marcha «Sabor da Nostalxia: Unha viaxe culinaria a través dos anos», un proyecto de nutrición, bienestar y memoria seleccionado por los propios residentes. Esta iniciativa, presentada ante el Concello de Lalín, busca transformar el acto de comer en una experiencia emocional y comunitaria que va más allá de la simple alimentación.
Bajo la dirección de la nutricionista Vanesa Taboada, el programa tiene como objetivo poner en valor la cocina tradicional y los recuerdos asociados a ella. El proyecto funciona como un espacio donde los sabores despiertan historias personales, rindiendo un homenaje a las recetas heredadas de generación en generación para hacer que los participantes se sientan como en casa.
La primera actividad práctica de este taller consistió en la elaboración conjunta de una empanada tradicional. Durante la preparación de la receta, los mayores compartieron un espacio de conversación, risas y recuerdos, utilizando la cocina como una herramienta para el cuidado mutuo y el fortalecimiento de los vínculos sociales en el centro.
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los herederos del arquitecto Ramón Vázquez Molezún tramitan una concesión sobre la 'casa barco' de A Roiba (Bueu) ante Costas del Estado
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Máxima expectación en lonjas, plazas y restaurantes ante la llegada de tres productos estrella de las rías gallegas
- Mercadona estrena este martes en Galicia su nuevo modelo de tienda
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira