La nutricionista Vanesa Taboada dirige un taller de cocina tradicional en la residencia As Dores de Lalín

La residencia de mayores As Dores de Lalín ha puesto en marcha «Sabor da Nostalxia: Unha viaxe culinaria a través dos anos», un proyecto de nutrición, bienestar y memoria seleccionado por los propios residentes. Esta iniciativa, presentada ante el Concello de Lalín, busca transformar el acto de comer en una experiencia emocional y comunitaria que va más allá de la simple alimentación.

Bajo la dirección de la nutricionista Vanesa Taboada, el programa tiene como objetivo poner en valor la cocina tradicional y los recuerdos asociados a ella. El proyecto funciona como un espacio donde los sabores despiertan historias personales, rindiendo un homenaje a las recetas heredadas de generación en generación para hacer que los participantes se sientan como en casa.

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La primera actividad práctica de este taller consistió en la elaboración conjunta de una empanada tradicional. Durante la preparación de la receta, los mayores compartieron un espacio de conversación, risas y recuerdos, utilizando la cocina como una herramienta para el cuidado mutuo y el fortalecimiento de los vínculos sociales en el centro.