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Lalín incorpora tres agentes y Silleda se refuerza con uno

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Los regidores de Lalín, José Crespo, y de Silleda, Paula Fernández Pena, recibieron a los agentes que reforzarán sus plantillas. En Trasdeza trabajará Manuel Garrido Fernández tras superar su formación en la Agasp, y estará en período de prácticas hasta octubre. En Lalín son tres los agentes que durante tres meses realizarán las prácticas obligatorias. Un período de prácticas durante el que reforzarán a la agrupación y tras el período estival, los tres agentes volverán a un proceso formativo antes de su incorporación definitiva.

Lalín incorpora tres agentes y Silleda se refuerza con uno

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