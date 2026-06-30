Los juzgados registran 50 denuncias por violencia de género

Los juzgados de Lalín y A Estrada recibieron en el primer trimestre del año 50 denuncias por violencia de género, 19 más que hace un año, cuando se habían contabilizado 31. El incremento es del 61,3 % y se reparte entre los dos partidos judiciales, aunque con mayor intensidad en Lalín. El órgano dezano pasó de 15 a 26 denuncias, 11 más y un aumento del 73,3 %. En A Estrada se registraron 24, frente a las 16 del trimestre anterior, con un alza de 8 casos, equivalente al 50 %.

El balance recoge además 40 mujeres víctimas de violencia de género, 21 en Lalín y 19 en A Estrada. Todas figuran como españolas y no consta ninguna víctima extranjera ni menores tutelados víctimas de violencia. Las denuncias se tramitaron en su totalidad a través de atestados policiales con denuncia de la víctima: 26 en Lalín y 24 en A Estrada. No se registraron denuncias presentadas directamente por la víctima en el juzgado, ni por familiares, ni por intervención policial directa sin denuncia previa. Tampoco aparecen partes de lesiones recibidos en el juzgado ni comunicaciones de servicios asistenciales o terceros.

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El informe no refleja casos de dispensa de declarar como testigo ni renuncias. Los datos apuntan a un repunte claro respecto al arranque del año, con Lalín como el partido judicial con mayor volumen y crecimiento.