Certamen monográfico
Galiforest ofrecerá 200 exhibiciones de maquinaria y de sistemas forestales
Los visitantes podrán conocer las prestaciones de estos productos en pleno funcionamiento | El evento será del jueves al sábado en Sergude
redacción
El monográfico Galiforest, que se celebrará entre este jueves y el sábado en el Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón) acogerá numerosas demostraciones de maquinaria y de sistemas que se repetirán en varias ocasiones hasta alcanzar las 200 exhibiciones. La celebración en un lugar real de trabajo es uno de los principales atractivos de esta cita, tanto para expositores como para los visitantes profesionales.
En una zona del monte habilitada para ello o bien en las propias parcelas de las empresas expositoras, se realizarán demostraciones, entre otras, de procesadoras forestales y de leña, rajadoras, aserraderos portátiles de troncos, trituradoras compactas y de gran volumen, cabestrantes, manipuladoras telescópicas, sistemas automáticos de bloqueo y liberación de estacas, tensores automáticos de estacas, robots desbrozadores y segadores (algunos con autocontrol), básculas para grúas forestales, simuladores de procesadoras forestales, grúas robotizadas y consolas para este tipo de grúas, biotrituradoras, desbrozadoras de control remoto, equipos de pulverización de grasa, cargadoras de cadenas con trituradora forestal o minicargadoras.
Se sumarán demostraciones de motosierras, de corte en altura, cambio de aceite a un motor con el sistema fast oil vs cambio de aceite tradicional, arte floral, instalaciones de jardines verticales o preparación de muestras polínicas de distintas mieles.
Estas demostraciones, a las cuales se pueden sumar aún algunas máquinas y entidades más, serán a cargo de las empresas Aroz Berri, Axion Stocks Service, Cardelle Hidráulica, Ence, Europa Parts, Grupo Torneiro, Hitraf, Husqvarna, Iberfores, Industrias Guerra, Internaco, J.J.E. Hernández - Hersan Wood-Mizer España, Millasur, Murat, Rodicar, Svmac, Talleres Turquino y Green Mowers, además de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal).
Ademñas, habrá espectáculos y demostraciones de talla de madera y de realización de esculturas con motosierra por parte de Husqvarna, Phil Nobel, Emak y Sthil. Esta última permitirá además realizar pruebas de motosierras profesionales y también programará exhibiciones del conocido como deporte de la madera Stihl® Timbersports® Serie, en las que se desarrollarán las distintas modalidades de este deporte, que son corte de tronco en vertical y horizontal, con velocidad, con sierra de mano, corte en altura y con prototipo. Acacal mostrará la vida en una colmena y hará talleres de injertos.
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