Galiforest Abanca 2026 premiará el ingenio forestal con dieciocho propuestas innovadoras

La feria Galiforest Abanca 2026 reconocerá el talento innovador del sector forestal a través de un concurso al que concurren dieciocho propuestas presentadas por expositores del certamen. El monográfico se celebrará del 2 al 4 de julio en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, organizado por la Feira Internacional de Galicia Abanca con el apoyo de la Xunta.

El Concurso de Innovación distinguirá máquinas, productos, servicios y procesos que destaquen por su diseño, calidad de trabajo y prestaciones. Con esta iniciativa, la organización busca contribuir al impulso del I+D+i en el ámbito forestal. Los galardones, entre ellos el Premio de Innovación Galiforest Abanca 2026 y varias menciones especiales, se darán a conocer y se entregarán durante la jornada inaugural, el 2 de julio.

Entre las candidaturas figuran dos aplicaciones móviles de 2BForest. La primera, ForestSIM Mobile, ofrece acceso a información para la gestión sostenible de los bosques, con mapas, datos de mercado, estadísticas, noticias y herramientas interactivas. La segunda, ForestCAD, facilita el registro de terrenos forestales mediante drones, equipos GPS y dispositivos móviles, permitiendo delimitar propiedades en campo, crear y editar polígonos georreferenciados, trabajar sin conexión y exportar resultados.

Aerobur Sistemas-Fundación Cesefor participa con inventarios forestales de alta resolución basados en vuelos con drones para capturar, procesar y entregar datos precisos, integrables y listos para la toma de decisiones. Su propuesta incorpora escaneo aéreo sobre copa y bajo copa, con ventajas como alta resolución espacial, precisión submétrica y visualización 3D.

La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, Agacal, concurre con un proyecto de revalorización de la corteza de eucalipto como sustrato de cultivo para sustituir la turba, ante las crecientes limitaciones normativas sobre su uso y la necesidad de materiales alternativos homogéneos y con capacidad de fabricación a gran escala.

Forest Pioneer presenta FPlink, un sistema de conectividad forestal inteligente diseñado para reducir paradas y mejorar la productividad. La solución permite monitorizar, controlar y gestionar analíticamente maquinaria forestal de cualquier marca, conectando cabina y oficina y facilitando el seguimiento del parque de equipos.

Fravizel compite con el vibrador de tronco para piñas Gravity, orientado a aumentar la productividad, reducir costes y mejorar la seguridad de los operarios en la recolección, mediante una vibración controlada que favorece la caída de las piñas maduras con menor impacto sobre el árbol.

Guifor Noroeste presenta su control inteligente de cabezal procesador IHC, un sistema que automatiza la presión que las cuchillas de desrame ejercen sobre el árbol. Entre sus beneficios figuran la calidad del desrame, la ausencia de penetración y descortezamiento, la precisión en la medición y el ahorro de combustible.

Hitraf concurre con el vehículo multifunción VSV, de la marca Noremat, diseñado para el mantenimiento de carreteras y la seguridad vial. El equipo puede trabajar con tres herramientas diferentes de forma simultánea e incorpora sistemas de reducción de consumo de combustible.

Industrias Guerra presenta una grúa forestal robótica, inteligente y conectada, concebida como respuesta a la alta dependencia de operadores cualificados, la elevada siniestralidad y la escasa conectividad de la maquinaria actual. La propuesta integra tecnologías basadas en sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas y análisis avanzado de datos.

Murat es una de las firmas con más candidaturas, con cuatro propuestas. Entre ellas figuran RoboCompact, un porta-herramientas radiocontrolado de orugas con motor diésel Kubota de 25 CV y capacidad para trabajar en pendientes de hasta 61 grados; la ILF Kommunal con depósito contra incendios de 3.500 litros, concebida para labores de prevención y extinción mediante implementos intercambiables; el brazo telescópico Trimmy para desbroces, podas y limpieza de zonas de difícil acceso, acoplado al robot radiocontrolado RoboFifti; y el sistema de seguridad OPS en autopropulsada ILF Kommunal, que certifica la protección de la cabina frente a la penetración de objetos forestales.

Serex participa con Il Cubatore para pinza forestal, un sistema que mide el diámetro y pesa el tronco directamente desde la pinza mediante un sensor montado en el pistón. Esta solución permite a un solo operario medir y registrar datos durante las operaciones de carga y descarga, con ahorro de tiempo y aumento de productividad.

Talleres Gándara Maquinaria Agrícola presenta el conjunto formado por el tractor LS MT3.60 y la desbrozadora articulada Hidrasam Luisiana 1500. La novedad radica en la sinergia entre ambos equipos: la estabilidad y precisión del tractor en marchas muy lentas se combina con la arquitectura articulada de la desbrozadora para trabajar en zonas orográficamente críticas.

Talleres Turquino concurre con su excavadora Kobelco SK 165 SRLC para entornos forestales, con prestaciones como reducción de ruido, diseño de alta resistencia, plataforma hidráulica multifunción, ecosistema digital para monitorización y seguimiento, y seguridad avanzada.

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Por último, Tocarama presenta dos productos dirigidos a profesionales del sector forestal y de la extinción de incendios. El primero es el calzado de seguridad Kielder 106908, que sustituye el caucho nitrilo de las suelas por un material más ligero e igualmente ignífugo, reduciendo en unos 450 gramos el peso del par de botas. El segundo es una nueva gama de productos para evitar golpes de calor mediante tejidos técnicos capaces de retener moléculas de agua y enfriarlas de forma instantánea, incluso si se mojan con agua caliente.