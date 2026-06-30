A Estrada rinde homenaje a los docentes jubilados hoy en el MOME

El Concello de A Estrada celebra hoy la segunda edición del Día do Mestre, una iniciativa creada para rendir homenaje a los docentes que se jubilaron en los centros educativos del municipio durante el presente curso, en un acto que tendrá lugar a las 13.30 horas en el MOME.

En esta ocasión participarán seis maestros y profesores pertenecientes al IES Manuel García Barros, CEIP Pérez Viondi, CEIP Villar Paramá, CEIP O Foxo e IES Avelina Valladares, que han aceptado la invitación institucional para recibir este reconocimiento público.

En concreto, los homenajeados serán Miguel Ángel Carbajal Porto, María Ángel Carballo García, María Jesús Tato Carbajales, Victoria Bernárdez Mallo, Xosé Luna Sanmartín y María Hortensia Rodríguez Vicente.

Para organizar el acto, el departamento de Educación del Concello contactó con todos los colegios e institutos del municipio, además del Conservatorio Profesional de Música y la Escuela de Música, consultando los docentes que remataron este curos su etapa en activo. Al tratarse de una participación voluntaria, no todos los maestros jubilados asistirán al evento, aunque la mayoría sí aceptó la invitación.

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Con esta iniciativa, el gobierno local busca reconocer la trayectoria y la contribución de quienes han dedicado su vida a la enseñanza, poniendo en valor una labor esencial para el presente y el futuro de la sociedad estradense. Asimsimo, la celebración pretende convertirse en una cita anual para agradecer públicamente el compromiso de los docentes con la educación. Como ya ocurrió en la primera edición, el homenaje se celebra al término del curso académico, cuando los centros educativos han concluido ya su actividad lectiva.