Jornadas
Especialistas analizan en Lalín el futuro de la depuración de aguas en el rural
redacción
Especialistas en la gestión del agua participan hoy en Lalín en una jornada técnica sobre los retos actuales de la depuración de aguas residuales en el medio rural y en las oportunidades que ofrecen las infraestructuras verdes como alternativa sostenible a los sistemas tradicionales.
Tendrá lugar en el Pazo de Liñares a partir de las 9.00 horas, con una visita guiada posterior a la depuradora instalada por Huttopia en su camping de Prado. Al recorrido se sumará la conselleira de Medio Ambiente. Ángeles Vázquez. En la jornada intervendrá Daniel Herrero Martín, ingeniero, químico y experto en la gestión del agua, además de ser el director de El Podcast del Agua, uno de los mayores divulgadores sobre gestión del agua en España. También participarán técnicos de Augas de Galicia para hablar de la depuración en el rural, y Luis Felipe Fernández, fundador de Ecolagunas, ingeniería de Ourense pionera en la construcción de sistemas de humedales artificiales para la depuración y tratamiento. Analizarán cómo depurar las aguas residuales de forma eficiente en medio rural donde una EDAR convencional no es viable.
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta