Especialistas analizan en Lalín el futuro de la depuración de aguas en el rural

Especialistas en la gestión del agua participan hoy en Lalín en una jornada técnica sobre los retos actuales de la depuración de aguas residuales en el medio rural y en las oportunidades que ofrecen las infraestructuras verdes como alternativa sostenible a los sistemas tradicionales.

Tendrá lugar en el Pazo de Liñares a partir de las 9.00 horas, con una visita guiada posterior a la depuradora instalada por Huttopia en su camping de Prado. Al recorrido se sumará la conselleira de Medio Ambiente. Ángeles Vázquez. En la jornada intervendrá Daniel Herrero Martín, ingeniero, químico y experto en la gestión del agua, además de ser el director de El Podcast del Agua, uno de los mayores divulgadores sobre gestión del agua en España. También participarán técnicos de Augas de Galicia para hablar de la depuración en el rural, y Luis Felipe Fernández, fundador de Ecolagunas, ingeniería de Ourense pionera en la construcción de sistemas de humedales artificiales para la depuración y tratamiento. Analizarán cómo depurar las aguas residuales de forma eficiente en medio rural donde una EDAR convencional no es viable.