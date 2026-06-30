El delegado territorial visita por primera vez el 112 Galicia

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó este lunes por primera vez desde su toma de posesión las instalaciones de la Axencia Galega de Emerxencias, Axega y del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, ubicadas en A Estrada. Previamente, mantuvo un encuentro institucional en la Casa Consistorial con el alcalde, Gonzalo Louzao, para abordar distintos asuntos de interés para el municipio y la comarca. Durante su recorrido por las dependencias de emergencias, conoció el funcionamiento del servicio de coordinación y los protocolos que se activan ante situaciones de riesgo.

Agradecimiento

Además, comprobó que el operativo dispone ya de los medios técnicos, recursos humanos y dispositivos preparados para afrontar posibles incidencias durante el verano. Fernández agradeció la labor de los profesionales y reafirmó el compromiso de la Xunta con el refuerzo de la prevención, coordinación y respuesta ante emergencias.