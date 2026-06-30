El delegado territorial visita por primera vez el 112 Galicia
Pablo Fernández comprobó la preparación del operativo de emergencias para afrontar las incidencias previstas durante el verano.
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó este lunes por primera vez desde su toma de posesión las instalaciones de la Axencia Galega de Emerxencias, Axega y del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, ubicadas en A Estrada. Previamente, mantuvo un encuentro institucional en la Casa Consistorial con el alcalde, Gonzalo Louzao, para abordar distintos asuntos de interés para el municipio y la comarca. Durante su recorrido por las dependencias de emergencias, conoció el funcionamiento del servicio de coordinación y los protocolos que se activan ante situaciones de riesgo.
Agradecimiento
Además, comprobó que el operativo dispone ya de los medios técnicos, recursos humanos y dispositivos preparados para afrontar posibles incidencias durante el verano. Fernández agradeció la labor de los profesionales y reafirmó el compromiso de la Xunta con el refuerzo de la prevención, coordinación y respuesta ante emergencias.
- Una madre denuncia sumas incorrectas en notas de la PAU tras las revisiones: «Por un error objetivo mi hija se queda sin Medicina»
- Los conciertos se consolidan como una prioridad en el ocio juvenil: «A veces pido que me den la nómina antes»
- «No me lo esperaba porque siempre eligen al portero del Barça»
- Inician una campaña de recogida de firmas y para presentar una moción contra la residencia de mayores en O Carrachal, en Moaña
- Varios disparos de origen desconocido alarman a dos familias de la parroquia viguesa de Lavadores
- 20 años de la gran victoria ciudadana contra la AP-9: así fue la lucha por el fin del peaje de Rande de los vecinos de O Morrazo
- El pesquero «Novo Ruivo» empieza de nuevo: de su abandono en Cabo Verde a un nuevo dueño de Ribeira
- Cumpleaños, amistad y cocochas de diez con la presencia de una leyenda del Celta