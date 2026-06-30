Comisión y hosteleros hacen balance positivo de las fiestas del San Paio

La comisión del San Paio valora positivamente el funcionamiento y desarrollo de esta edición. Pese a la incertidumbre del primer día del programa, el pasado jueves 25, cuando la lluvia obligó a cancelar o cambiar de ubicación algunas actividades, el resto de los festejos estuvieron acompañados por buen tiempo y una destacada participación ciudadana.

El público estradense no falló y se volcó con los diferentes actos que conformaban la programación. Desde la mañana hasta la madrugada, las calles del centro registraron un gran ambiente, aunque las jornadas del viernes 26 y sábado 27 fueron las más concurridas.

Como presidente del equipo organizativo, Iván Lorenzo asegura que las impresiones en la comisión son positivas: «Creemos que salió todo bien, disfrutamos de buen tiempo y hubo una buena respuesta por parte del público». «También tuvimos suerte, ya que no sufrimos ningún contratiempo reseñable», añade.

Si bien el desarrollo de este amplio y variado programa no se vio afectado por ningún imprevisto, Lorenzo reconoce que sí hubo momentos de incertidumbre. «Los días previos fueron de muchos nervios, con una constante revisión del parte meteorológico y mucho ajetreo», explica. Ahora, con las responsabilidades ya finalizadas y un balance satisfactorio, espera que tanto él como el resto del equipo puedan disfrutar de un merecido descanso, aunque no descarta repetir candidatura para la próxima edición. «Es pronto para saberlo; ahora vamos a descansar y en unas semanas tomaremos una decisión», señala.

Asimismo, recuerda que la organización todavía busca al ganador o ganadora del escaparate de premios del San Paio, valorado en unos 15.000 euros. Entre los artículos sorteados figuran una motocicleta, un televisor y un iPhone 17. El número premiado fue el 3221, mientras que los suplentes son el 7744, el 0028 y el 5498. Este último ya ha aparecido, pero la organización esperará tres días para comprobar si alguno de los dos primeros números se pone en contacto.

Por otro lado, desde la Asociación de Hosteleiros de A Estrada las valoraciones también son positivas. Aseguran que, en general, los establecimientos trabajaron bien y que hubo una gran afluencia de clientela, cumpliendo así con las expectativas. De hecho, varios negocios ya han anunciado en sus redes sociales un cierre temporal para reponer fuerzas tras el intenso fin de semana.

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Mientras, el comercio también pudo beneficiarse del buen ambiente en la villa, aunque no alcanzó todo el rendimiento posible debido a la distribución de los festivos. Tanto el miércoles 24 como el viernes 26 fueron días no laborables en A Estrada, por lo que los establecimientos solo contaron con el jueves y la mañana del sábado para captar ventas relacionadas con el San Paio. Esta circunstancia redujo las oportunidades de aprovechar el tirón de las fiestas, ya que gran parte de los días festivos coincidieron con cierres comerciales. Aun así, la elevada afluencia de personas durante toda la celebración permitió mantener un importante movimiento en las calles.