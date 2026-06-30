Comienza en Lalín un taller laboral de conservación de montes y de pintura

El Concello de Lalín acaba de poner en marcha un nuevo programa de formación para desempleados con la doble vertiente de ofrecer a esta veintena de asistentes una formación profesional y al tiempo obtener un rendimiento para la mejora de espacios públicos. La iniciativa denominada A Carqueixa formará durante un período de nueve meses a una veintena de parados en las modalidades de conservación y mejora de montes y pintura decorativa en construcción.

En la casa consistorial se llevó a cabo este lunes por la mañana el acto de inicio del taller dual de empleo, un programa financiado por la Xunta de Galicia con una subvención de 479.052 euros y que se desarrollará entre este mismo lunes día 29 y el 28 de marzo del próximo año.

Al acto asistió el alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado por la concejala de Promoción Económica e Empego Beatriz Canda, así como el equipo directivo del taller. Está formado por Julio Couto (director), María Pérez Seoane (tutora) y los docentes Óscar Conde Areán (forestal) y Albino Sánchez Madriñán (pintura), además del alumnado trabajador, compuesto por una veintena de personas, diez por cada especialidad.

El programa ofrece formación en dos áreas con una alta demanda laboral: actividades auxiliares en conservación y mejora de montes y pintura decorativa en construcción. Las prácticas incluirán actuaciones de repoblación, mantenimiento y mejora de infraestructuras forestales, así como trabajos de pintura en diferentes edificios municipales, entre ellos el Auditorio municipal, centros sociales parroquiales y el campo de fútbol.

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Durante su intervención, el alcalde dio la bienvenida al alumnado y destacó la importancia de esta iniciativa. «Este obradoiro é unha oportunidade real para mellorar a vosa empregabilidade. Se aproveitades a formación e traballades con constancia, sempre acaba xurdindo unha porta aberta ao emprego. Formarvos ben é o primeiro paso para construír un futuro profesional sólido», les trasladó el mandatario a los participantes. El regidor también subrayó que estos sectores presentan carencia de profesionales, por el que este taller de empleo que acaba de arrancar abre también la puerta al emprendimiento. «Temos diante dous ámbitos nos que hai demanda e posibilidades de crear proxectos propios. A aprendizaxe continua e a capacidade de adaptación son hoxe competencias fundamentais, e este programa é un bo punto de partida», manifestó Crespo en el acto de presentación.