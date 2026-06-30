Infraestructuras
Cerdedo Cotobade invierte 42.000 euros en local social en Xesteira
La Diputación subvencionará la compra de un edificio en Xesteira que será rehabilitado como espacio vecinal.
El Concello de Cerdedo Cotobade destinará un inmueble en desuso situado en la parroquia de Xesteira a nuevo local social gracias a una subvención de 42.000 euros concedida por la Diputación de Pontevedra a través del Plan +Provincia. La ayuda permitirá financiar la compra del edificio, cuyo coste asciende a 42.900 euros, después de que la institución provincial autorizase un cambio de finalidad de los fondos inicialmente previstos para otra actuación.
Una vez formalizada la adquisición, el Concello impulsará la redacción del proyecto de rehabilitación para adaptar el inmueble a las necesidades de la parroquia. El futuro espacio acogerá actividades vecinales, culturales y asociativas, reforzando la participación ciudadana y ampliando la red de equipamientos municipales.
Rural
El alcalde destacó que la actuación responde al compromiso del gobierno local con el rural. "Estamos convencidos de que o futuro do noso concello pasa por fortalecer o rural", afirmó. Además, subrayó que "non entendemos a xestión municipal desde os despachos, senón desde o contacto permanente cos veciños e as súas demandas".
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