La Central Agropecuaria de Galicia registra un aumento del 6% en su volumen económico y más animales en subasta

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca registró este martes una mayor actividad en el conjunto del mercado bovino, con 1.412 animales presentados, 84 más que en la subasta precedente. También crecieron las adjudicaciones, que pasaron de 1.254 a 1.328 reses, y el volumen económico, que se situó en 1.627.453 euros, frente a los 1.534.105 de la semana anterior, lo que supone un incremento de 93.348 euros, algo más del 6 %.

La principal evolución se produjo en los becerros de recría, con una asistencia de 755 animales, 48 más que en la sesión previa. Se adjudicaron 722, frente a los 679 anteriores, y las transacciones subieron de 403.682 a 455.102 euros. El precio medio de los animales adjudicados también avanzó, al pasar de 594,52 a 630,34 euros.

La nota negativa estuvo en los becerros carniceros, que redujeron su presencia de 197 a 166 ejemplares. Las adjudicaciones bajaron de 181 a 159 y el importe de las operaciones descendió de 288.234 a 230.617 euros. También cayó el precio medio, desde 1.592,45 hasta 1.450,42 euros.

Cotizaciones agropecuarias / Javier Lopez

cotiza2 / Javier Lopez

En pasteros, por el contrario, hubo más animales en pista, con 95 frente a los 78 de la semana anterior, y más adjudicaciones, 85 frente a 71. El volumen de transacciones creció hasta 89.508 euros, aunque el precio medio bajó de 1.149,30 a 1.053,04 euros.

El vacuno mayor reforzó asimismo su peso en la subasta. La afluencia fue de 396 reses, 50 más, con 362 adjudicadas y un volumen de negocio de 852.226 euros, por encima de los 760.589 euros de la semana anterior. En este caso, el precio medio apenas varió, con 2.354,22 euros, prácticamente en línea con los 2.354,76 euros de la sesión precedente. Por categorías, las vacas extra se situaron en 2.665,20 euros; las de primera, en 1.422,91; las de segunda, en 987,03; y las de deshecho, en 602,58.

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En las mesas de precios, el porcino cebado repitió cotizaciones, con el selecto a 1,335 euros por kilo y el normal a 1,310. Los lechones bajaron tres euros por unidad, hasta 40 euros los de única explotación y 35 los de varias procedencias. Los huevos, las gallinas de desvieje y el conejo mantuvieron sus referencias.