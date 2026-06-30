La caravana tecnológica de R acerca sus servicios y promociones a A Estrada

La caravana itinerante del operador gallego R llegará a A Estrada hoy 30 de junio y continuará el 1 y 2 de julio dentro de una campaña de proximidad con la que la compañía recorre distintos municipios gallegos para acercar sus servicios a la ciudadanía. El vehículo, habilitado como oficina móvil, ofrecerá atención personalizada e información sobre las principales soluciones de conectividad de la empresa, entre ellas el internet rural mediante tecnología 5G, el sistema «Chocobertura» para mejorar la señal móvil en viviendas y negocios con problemas de cobertura y el servicio VoWiFi para realizar llamadas a través de la red wifi. La iniciativa también tendrá un componente lúdico con juegos, premios directos y el sorteo de un smartwatch entre los asistentes de los tres días, en colaboración con la firma tecnológica Vivo, con el objetivo de combinar divulgación tecnológica, entretenimiento y un contacto más cercano con los vecinos.