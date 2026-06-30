¿Dónde está el busto del notario Gutiérrez Aller instalado junto a la Facultade de Dereito de la USC?
La escultura, obra de José Molares e inaugurada hace apenas un año por la Irmandade Xurídica Galega, podría llevar varios días desaparecida
El busto del notario lalinense Victorino Gutiérrez Aller, situado en la entrada de la Facultade de Dereito de la Universidade de Santiago (USC), ha desaparecido del lugar que ocupaba desde hacía un año. La pieza, obra del artista José Molares, podría llevar desaparecida desde el pasado viernes, aunque este diario no ha podido precisar el momento exacto en que fue vista por última vez.
La pregunta es ¿dónde se encuentra la estatua? Distintas fuentes consultadas por este diario no han podido ofrecer una explicación sobre el paradero del busto, que se situaba sobre un pedestal que ahora luce vacío. Una de las hipótesis que se barajan es que la obra haya podido ser robada. Otra, que haya sido vandalizada y que la propia Universidad la haya retirado para proceder a su limpieza. De momento, todo son incógnitas.
Su ausencia ha causado sorpresa en las fuentes consultadas, al tratarse de una pieza situada en un espacio muy visible del Campus Sur.
La estatua fue inaugurada hace un año
La pieza había sido inaugurada el 21 de junio de 2025 en un acto promovido por la Irmandade Xurídica Galega, que quiso rendir homenaje a una de las figuras más relevantes del notariado gallego. Al descubrimiento del busto asistieron familiares de Victorino Gutiérrez Aller, el entonces rector de la USC, Antonio López; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el secretario xeral da Lingua, Valentín García; así como el alcalde de Lalín, José Crespo, y representantes del ámbito jurídico.
Natural de Lalín y fallecido en 2024, Gutiérrez Aller dejó una profunda huella en el derecho gallego. En 1989 elaboró el conocido Formulario Notarial, editado por el Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades y distribuido posteriormente a todas las notarías de Galicia, convirtiéndose en una obra de referencia para los profesionales del sector.
El busto desaparecido se encontraba además junto a otra escultura con un marcado valor simbólico para la comunidad jurídica gallega: la dedicada a Fermín Penzol Labandeira, registrador de la propiedad, bibliófilo y destacado galleguista, descubierta en 2017 también por iniciativa de la Irmandade Xurídica Galega.
Fuente: El Correo Gallego
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