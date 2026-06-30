Aventuras a la sombra del Toxa

El minicampamento PequeAventura na Granxa ha comenzado este lunes su andadura como la principal propuesta lúdica y educativa de este verano en el centro de actividades en la naturaleza FervenzAventura, una actividad organizada en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta de Galicia. Este esperado programa de conciliación y ocio activo está específicamente dirigido a niños nacidos en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, ofreciendo una tarifa accesible con una cuota fija de 92,50 euros por plaza. Para la presente campaña estival, el centro situado en la parroquia silledense de Abades ofrece un formato organizativo especial muy ambicioso que incluye cuatro turnos integrados por un máximo de 35 jóvenes cada uno, sumando además otro turno adicional que acogerá a 80 participantes en total. Las actividades se estructuran de forma sucesiva durante los meses de junio y julio: el primer turno se desarrolla desde el 29 de junio al 3 de julio, el segundo del 6 al 10 de julio, el tercero del 13 al 17 de julio y el cuarto turno tiene lugar del 20 al 24 de julio. El único requisito obligatorio para que los menores sean admitidos en cualquiera de los periodos es saber nadar correctamente de forma obligatoria, recuerdan desde la gerencia del centro.

Bernabé/ Javier Lalín

La programación general del campamento destaca por su enorme variedad, dividida en cuatro bloques temáticos. En el bloque dedicado a la granja se realizan dinámicas para conocer los cuidados, alimentación y costumbres de los animales, junto con el mantenimiento de una huerta ecológica y talleres artesanales como, por ejemplo, el de cuero. El bloque de aventura incluye iniciación a la hípica, juegos de educación ambiental, aula de la naturaleza, técnicas de orientación y supervivencia, tirolesa, rocódromo y rutas de interpretación por el entorno forestal. Las actividades deportivas engloban tiro con arco, gincana acuática, un gran juego temático y deportes predeportivos, mientras que la oferta de ocio se completa con divertidas veladas de animación, juegos en equipo, actuaciones musicales y juegos nocturnos de habilidades y talentos.

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Toda esta atractiva oferta estival se desarrolla en las instalaciones de FervenzAventura, situadas en Reboreda-Abades, 6 (teléfonos 986 69 66 22 y 695 06 99 33), un enclave natural único ubicado muy cerca de la espectacular Fervenza do Toxa, catalogada como la cascada más alta de toda Galicia. El complejo cuenta con seis aulas de actividades, una sala de usos múltiples, dos amplios comedores para los participantes, granja, invernadero y diversas pistas deportivas para disciplinas como voleibol, fútbol, hípica y piscina. El recinto está parcialmente adaptado mediante cómodos caminos pavimentados y dispone de cuatro baños adaptados, aunque la zona de piscina y las siete habitaciones disponibles con literas no cuentan con dicha adaptación constructiva. El mes de julio volverá a ser inolvidable para los jóvenes.