Temperaturas de hasta 36 grados obligan a plantear cambios en la Rapa das Bestas de Sabucedo

La previsión de temperaturas elevadas para el próximo fin de semana ha llevado al Concello de A Estrada a estudiar cambios en los horarios de los tres curros de la tradicional Rapa das Bestas de Sabucedo. La decisión definitiva no se adoptará hasta el jueves, cuando se disponga de previsiones meteorológicas más fiables, aunque la organización ya ha pedido a los asistentes que permanezcan atentos a las posibles modificaciones del programa.

Con el fin de garantizar la seguridad tanto del público como de los participantes, el Concello, la Asociación Rapa das Bestas y el servicio de Emerxencias A Estrada mantienen un seguimiento permanente de la evolución meteorológica. Las previsiones actuales apuntan a temperaturas de hasta 36 grados, con la posibilidad de que se active una alerta por ola de calor. A esto hay que sumarle las características del recinto del Campo do Medio, construido en piedra, completamente expuesto al sol y con una elevada concentración de animales, factores que incrementan la sensación térmica y las condiciones de calor durante el desarrollo de los curros.

Así pues, entre las alternativas que se están valorando figura retrasar el curro del sábado hasta las 20.00 horas y adelantar los del domingo y el lunes a las 11.00 horas, evitando así las franjas centrales del día, cuando se esperan las temperaturas más extremas. No obstante, desde la organización insisten en que esta posibilidad aún no está confirmada y que cualquier decisión se adoptará una vez analizados los datos meteorológicos más precisos.

Por su parte, el concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, destacó que la Rapa das Bestas constituye «una celebración única y de enorme valor cultural y patrimonial», pero recordó que existe la responsabilidad de adaptar el evento cuando las condiciones meteorológicas puedan representar un riesgo para la salud.

Mientras tanto, las autoridades han lanzado un llamamiento a todas las personas que participen tanto en la subida al monte del viernes como en los curros para que extremen las precauciones frente al calor. Se recomienda acudir con ropa ligera y transpirable, gorra o sombrero, protección solar, abanicos u otros elementos que ayuden a refrescarse, además de llevar abundante agua para mantener una hidratación constante.

También se aconseja evitar exposiciones prolongadas al sol, buscar zonas de sombra siempre que sea posible y prestar especial atención a niños, personas mayores y asistentes con patologías previas. En el caso de la subida al monte, debido a su mayor exigencia física, se insiste en planificar el recorrido, utilizar calzado adecuado, portar suficiente agua y evitar esfuerzos innecesarios durante las horas de mayor calor.

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La información oficial sobre posibles cambios de horario y nuevas recomendaciones será difundida a través de los canales del Concello, Emerxencias A Estrada y la organización del evento.