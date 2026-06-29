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Artesanía de Galicia

Setenta expositores participarán en ‘Corazón de Artesanía’ en Agolada

Será del 3 al 5 de julio en Os Pendellos e incluirá demostraciones y cursos formativos | Habrá cocina en vivo y actuaciones de música y de baile

Un taller en una edición anterior del evento en Os Pendellos. |

Un taller en una edición anterior del evento en Os Pendellos. |

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Alfonso Loño

Alfonso Loño

Agolada

La décimo tercera edición de Corazón da Artesanía, que se celebrará del 3 al 5 de julio en Os Pendellos de Agolada, reunirá a 70 expositores. La cita, impulsada por la Fundación Artesanía de Galicia, volverá a convertir este enclave en un escaparate de los oficios tradicionales, la creación contemporánea y los productos gastronómicos de calidad. En esta edición participarán 37 expositores de Artesanía de Galicia, a los que se sumará el artesano Álvaro Pin, conocido como Florencio dos Barreiros, que realizará una demostración de elaboración de zuecas, y otros 32 puestos de alimentación gourmet. El encuentro reunirá a 50 artesanos vinculados a 24 oficios, entre ellos los 12 docentes que impartirán cursos especializados y talleres de iniciación abiertos al público. La organización busca combinar la exhibición y venta de piezas con la transmisión directa de conocimientos, uno de los rasgos que han consolidado a esta cita como referencia artesanal gallega.

Entre los expositores de Artesanía de Galicia, 17 proceden de la provincia de A Coruña. Estarán Alfarería Lista, Alfarería Rulo y Obradoiro Gorín, de Buño, además de los talleres compostelanos Ío Morales, Jatafarta, Kinga Haudek, Macala, Sanín Percusión Tradicional y Sonia Arnaiz. También acudirán Artesanía JMR, de O Pino; Ferraxe de Prata, de Teo; J. Eiroa Forxa, de Culleredo; Mailob, de Vedra; O Carabel Ecocestos, de Ferrol; Pablo Sánchez Otero, de A Coruña; Redeiras Artesás, de Corme, y Soledad Mato, de Oroso. Lugo estará representada por Álvaro Pin, de Castroverde, y por seis talleres inscritos en la marca: Alba F. Castro, de Folgoso do Courel; Alfarería Elías de Gundivós, de Sober; Cunqueiro, de Palas de Rei; LeCOOP, de Lugo, y Armaior y Enxógate, ambos de Quiroga. Ourense contará con el Obradoiro Catoira, de Ribadavia. Desde Pontevedra llegarán Aitor, de Tomiño; Coiro Tres Pés, de Pontevedra; Eferro, de Merza, en Vila de Cruces; GSC Petrum, de Cuntis; La Parabólica, de O Porriño; Lusco&Fusco, de Nigrán; M. Isabel, de Silleda; Media Lúa, de O Rosal; Monts Betanzos, de O Grove; Pal.lium, de Cangas, y los talleres vigueses A Casa Rodante y AK.

La alimentación gourmet tendrá un apartado propio, con 32 expositores vinculados a sellos de calidad como Artesanía Alimentaria, IXP Mel de Galicia, el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, Castaña de Galicia y las denominaciones de origen Ribeiro y Rías Baixas. De A Coruña participarán las marcas compostelanas Bodegas Lodeiros, Sidrería Rabiosa y Xearte Brigitte, junto con Deheli, de Ames, y Mamá Teresa, de Arzúa. Lugo aportará firmas de la capital y de municipios como Cervo, Monterroso, Navia de Suarna, Sarria, Taboada y Quiroga. Ourense estará presente con Adegas Celme, de Castrelo de Miño; Ánades Galicia, de Vilardevós; Cienporcel, de Cenlle; Nela Gourmet&Nela Biosense, de San Cristovo de Cea; Sofragal, de Nogueira de Ramuín; Sovoral, de Xunqueira de Ambía, y Terras de Boborás. La representación pontevedresa incluirá A Cova, de Agolada; Galo Celta, de Vila de Cruces; Gil Armada, de Cambados; Mare Monte Premium Fungus, de Sanxenxo; Menduiña, de Cangas; Requeixo e mel das Neves; Rosabeles, de O Rosal; Trasdeza Natur, de Silleda; Xacobleas, de Vilagarcía, y las empresas lalinenses Do Gaiteiro y Licores Pousa.

El encuentro abrirá del 3 al 5 de julio en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.30 horas. Durante esas jornadas, Os Pendellos acogerán demostraciones de artesanía en vivo, el programa Artesanía no Prato, cursos especializados para profesionales y actuaciones de música y baile. La oferta formativa incluirá cursos de origami, cestería, decoración de alfarería tradicional de Buño, bordado al aire, azulejado esgrafiado y técnicas de elaboración y reparación de redes.

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Como en ediciones anteriores, la programación incorporará talleres gratuitos y abiertos a todos los públicos, sin inscripción previa. Las actividades permitirán iniciarse en el bordado sobre fotografía, con Minia Banet, de Variopinto; en el remate de juguetes de madera, con Guillermo Silvent, de Artesanía Silvent; en la forja, con Jorge Eiroa; en el tejido colectivo, con María José Martínez y José Antonio Carrera, de Peixesapop, y en el torno cerámico, con Carlos San Claudio y la Asociación Galega da Cerámica e outras Artesanías.

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