Las salidas de vía concentran más de la mitad de los accidentes en carreteras interurbanas de los principales concellos de Deza y Tabeirós

Un informe anual elaborado por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la accidentalidad registrada en vías interurbanas de Lalín, A Estrada, Silleda y Vila de Cruces contabiliza un total de 76 siniestros. El balance deja una lectura clara: las salidas de vía y las colisiones frontales o laterales concentran la mayor parte de los accidentes, mientras que los atropellos y los siniestros múltiples tienen una presencia mucho más reducida. Por municipios, Lalín encabeza la estadística, con 33 percances, seguido de A Estrada, con 24, Silleda, con 11, y Vila de Cruces, con 8.

La tipología más frecuente en el conjunto de los cuatro concellos (el estudio de Tráfico correspondiente a 2024 se ciñe a los municipios españoles de más de 5.000 habitantes) fue la salida de vía por la derecha, con 23 casos, el 30 % del total. Le siguen, prácticamente al mismo nivel, las salidas de vía por la izquierda y los accidentes frontales o laterales, con 20 registros en cada caso, lo que supone un 26 % respectivamente. Los alcances aparecen ya a mayor distancia, con 9 siniestros, casi doce de cada cien. Las categorías menos habituales fueron los atropellos, con tres casos, y los accidentes múltiples, con un único registro. La lectura global apunta a una accidentalidad vinculada sobre todo a pérdidas de control del vehículo y a impactos entre turismos en carreteras convencionales. Si se suman las salidas de vía por ambos lados, esta categoría alcanza 43 accidentes, más de la mitad del total. Este peso confirma la importancia de los factores asociados a la conducción en tramos interurbanos, como la velocidad, el trazado, el estado de la calzada o la atención al volante.

Lalín es el concello con mayor número de accidentes, con 33, aunque también presenta el reparto más diverso por tipologías. La categoría con más presencia fue la salida de vía por la derecha, con 8 casos. Le siguen, con 7 cada una, las salidas de vía por la izquierda, los accidentes por alcance y las colisiones frontales o laterales. Además, es el único municipio del estudio en el que aparecen todas las modalidades recogidas por la DGT, incluidos 3 atropellos y un accidente múltiple. El dato refleja una siniestralidad variada y asociada tanto a vías principales como a puntos de interacción entre vehículos y peatones.

A Estrada ocupa la segunda posición, con 24 accidentes. En este municipio destaca especialmente el peso de las colisiones frontales o laterales, que sumaron 11 casos y representan casi la mitad del total municipal. También se registraron 8 salidas de vía por la derecha y 4 por la izquierda, además de un siniestro por alcance. No constan atropellos ni accidentes múltiples. La distribución evidencia una accidentalidad marcada por los impactos entre vehículos y por las salidas de calzada.

En Silleda, donde se contabilizaron 11 accidentes, el perfil es mucho más concentrado. La salida de vía por la izquierda fue la tipología dominante, con 7 casos, casi dos tercios del total. A ellos se añadieron 3 salidas por la derecha y un accidente por alcance. No figuran colisiones frontales o laterales, atropellos ni siniestros múltiples. El comportamiento de los datos apunta a un patrón en el que las pérdidas de control son el principal elemento de riesgo.

Vila de Cruces cerró la relación de concellos analizados con 8 accidentes. La mitad fueron salidas de vía por la derecha, con 4 casos. También se registraron 2 salidas de vía por la izquierda y otros 2 accidentes frontales o laterales. En este municipio no constan alcances, atropellos ni siniestros múltiples. Al igual que sucede en Silleda, las salidas de calzada tienen un peso determinante dentro de la estadística local.

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El informe de la DGT también permite observar diferencias en la distribución temporal de la accidentalidad. De forma global, el fin de semana aparece como el periodo de mayor riesgo, con algo más del 30 % de los accidentes estimados al ponderar los datos por municipio. La incidencia es especialmente elevada en Silleda, donde alcanza el 63,6 %, y en A Estrada, donde supone el 40 %. En Lalín, el reparto es más equilibrado: el fin de semana y el martes se sitúan ambos en el 20 %, seguidos del miércoles, con el 17 %, y del lunes, con el 16,7 %. En Vila de Cruces, la jornada con mayor peso fue el viernes, con el 55 % de los siniestros, mientras lunes y jueves aparecen con un 11 % cada uno.