Servicios Sociales
El PSOE de Lalín asesora a los mayores sobre los viajes del Imserso
Ofrecerá un servicio para poder «garantir que ningún veciño quede sen tramitar a solicitude»
El PSOE de Lalín pondrá en marcha un servicio gratuito de asesoramiento para los vecinos que necesiten tramitar los viajes del Imserso. Esta medida surge ante lo que la formación califica como falta de colaboración del Concello con la ciudadanía local. El objetivo es que ningún interesado, especialmente los sectores vulnerables, quede excluido por falta de apoyo informativo. Así, cualquier persona con dudas o dificultades para acudir a una agencia contará con asistencia directa. Al respecto, la portavoz Alba Forno indicó que «queremos transmitir unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía: as viaxes do Imserso seguen funcionando con total normalidade». Para facilitar la gestión, se ha habilitado el teléfono de citas 601 00 66 63. Por otra parte, la agrupación lamenta el rechazo del gobierno local a su propuesta para crear salas de estudio municipales. Los socialistas consideran incomprensible la negativa del ejecutivo, sobre todo tras las polémicas declaraciones de la concejala de Cultura sugiriendo la cocina para estudiar, algo que consideran un claro desconocimiento de las necesidades juveniles. El partido defiende la importancia de dotar a Lalín de espacios públicos dignos y con horarios amplios para estudiantes y opositores, asegurando firmemente que «o noso compromiso é estar ao lado das persoas, especialmente das que máis apoio precisan» para garantizar el bienestar.
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