Efeméride
Partido y homenajes por los 25 años de los veteranos de fútbol de Lalín
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El estadio municipal Manuel Anxo Cortizo de Lalín acogió un encuentro de antiguos jugadores del club de veteranos de fútbol con motivo de los 25 años de su fundación. Por el campo pasaron parte de los que durante esta época disputaron encuentros con el equipo y la jornada se aprovechó precisamente para disputar una pachanga. Los asistentes también rindieron homenaje a dos jugadores fallecidos: José Manuel Calviño (en 2016) y José Manuel Cangado (en 2021), con la entrega de unos recuerdos a sus viudas, Sonia Pereiro y Elva Rodríguez, que acudieron acompañadas de sus hijos. La emotiva jornada remató con una comida de confraternidad en el restaurante del albergue de Mouriscade.
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