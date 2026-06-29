«El hecho de volver a estas instalaciones de Mouriscade es un salto de calidad»

Mouriscade recupera su actividad ecuestre. El club hípico Juan Oliveira estrena nueva etapa de las instalaciones, ahora gestionadas por el Centro Ecuestre Vía da Prata. Joaquín Haba y su esposa Verónica Presas están al frente del remozado centro equino de la capital dezana.

Usted ya fue profesor en este club. ¿Qué significa a nivel personal y profesional regresar ahora para asumir las riendas de su gestión integral con el Centro Ecuestre Vía da Prata?

Yo cuando vine a trabajar aquí a Lalín pues precisamente fue a lo que antes era el Juan Oliveira y hoy Centro Ecuestre Vía da Prata. Para mí es un cambio muy bueno porque al final yo desde que salí de Mouriscade he seguido haciendo el mismo servicio en Lalín en unas instalaciones mucho más modestas. Entonces, el hecho de volver a estas instalaciones es un salto de calidad, sobre todo a la hora de trabajar y de ofrecer un servicio, claro.

Las instalaciones llevaban cerca de dos años cerradas. ¿Cómo ha respondido la afición de la comarca ante la jornada de puertas abiertas y la noticia de la reapertura?

Efectivamente, dos años cerradas porque la última directiva decidió terminar la actividad y desde entonces ha estado cerrado y de hecho un poco vandalizado también. En este tiempo ya sabemos que las instalaciones que son públicas se piensan que son de todos y no son de nadie. En cuanto a la reapertura, la gente respondió bastante bien. En las jornadas de puertas abiertas no hubo muchísima gente porque justo ese fin de semana hubo varias actividades paralelas como fútbol, el Trail de Vilatuxe, una ruta ecuestre y la Semana Verde en Silleda. La gente que hubo venía muy interesada y a tiro fijo a enterarse de las actividades que hacíamos para apuntar a los niños a clases y campamentos. Entonces, bastante bien la verdad. Después de la jornada me ha llamado mucha gente y se sigue pasando muchas personas por aquí.

El abandono y los actos vandálicos obligaron a una intensa puesta a punto. ¿Cuáles han sido las reformas más urgentes que han tenido que acometer en pistas, vestuarios y boxes para poder abrir?

Hemos estado ahí dos meses trabajando bien duro. Hemos arreglado pistas, renovada la arena, hemos puesto toda la iluminaria nueva en las instalaciones con led porque tenía una iluminaria muy antigua. Hemos pintado todo y, sobre todo, hemos realizado mucha limpieza y se han renovado los vestuarios, que ahora son dos, y a mayores hemos hecho un baño para discapacitados. También hicimos un sitio para guardar las sillas y los aperos del caballo y también una zona de preparada en un sitio que estaba un poco en desuso. Se han hecho más cosas, como un estercolero, un vallado perimetral y muchos corrales porque para nosotros es muy importante que los caballos estén la mayor parte del tiempo en la calle.

¿Con qué cabaña ecuestre arranca la escuela y qué perfiles de jinetes o disciplinas (como doma clásica o enganche) priorizarán en esta nueva etapa?

Pues, ahí lo has clavado porque hacemos doma clásica y enganche mayormente, aunque estamos abiertos a nuevas disciplinas. Por ahora son las que hacemos porque son las que yo controlo más. Cabaña caballar ahora mismo en el club tenemos unos 17 caballos porque tengo otras dos fincas más donde también hago algo de cría y lo tengo un poco repartido. De los 17 algunos son de propietarios, otros son caballos míos que se están entrenando para el día de mañana poner a la venta, y otros son caballos de escuela que ahora mismo contamos con cuatro que están funcionando y otros tres que estamos domando un poquito más para que cuando empiecen a funcionar sea con todas las garantías.

El plan de la nueva gerencia incluye desde clinics especializados hasta la proyección del club en ferias sectoriales y competiciones nacionales. ¿Cuándo empezaremos a ver competir a los jinetes del club bajo la nueva enseña de Vía da Prata?

Igual a finales de este año ya hacemos algún concurso, pero por ahora con el tema de las obras y de la mudanza lo tenemos parado. Nosotros estamos metidos en una liga interclub en la que competimos con otros clubes de Coles, San Amaro, Xinzo o Vilamarín. Seguramente para la última competición ya llevaremos a algunos de los antiguos alumnos que han competido y nos centraremos en la temporada que viene.

¿Qué peso tiene la formación base y la captación de nuevos alumnos infantiles en su estrategia de gestión?

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La formación base es muy importante porque es de donde sale la cantera. La mayoría de nuestros alumnos son niños pequeños que están empezando con una afición muy fuerte.