La familia Castelao Pereira despide un exitoso San Paio

Las fiestas patronales llegan a su fin, celebrando ayer la última jornada de una edición que arrancó y se despidió con cielos grises, pero que deja buen sabor de boca.

Ambiente en las terrazas de la Justo Martínez. / Bernabé/ Amanda Castro

El domingo amaneció con un poso de resaca después de cuatro intensos días de actividades, conciertos y mucho ambiente en el centro de la villa, siendo el sábado el más concurrido, al menos en horario nocturno. Ayer la programación tuvo como eje central dos eventos: la inauguración de la esperada escultura de Castelao y Virxinia Pereira en la Praza de Galicia, y el visionado de los fuegos de artificio en la Rúa 56. Aunque también hubo cabida para un último baile en la verbena a cargo de la orquesta Cinema, el casco urbano respiró más tranquilidad durante el resto del día.

Pequeños disfrutan de las atracciones. / Bernabé/Amanda Castro

Ahora los estradenses ya reponen energía para la Rapa das Bestas este primer fin de semana de julio, poniendo así la guinda a dos meses de fiestas gastronómicas, tardeos, actuaciones musicales y exhibiciones que marcaron la llegada del verano en la localidad.

Actuación de Dani Barreiro Kids en la Praza do Mercado. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

La jornada comenzó con las tradicionales bombas de palenque anunciando el último día de las celebraciones. A partir de las once de la mañana la Banda Cultural de A Estrada recorrió las calles con un pasacalles antes de ofrecer su concierto en la Alameda. Al mismo tiempo, la Praza do Mercado acogió la actuación de Moa Dixie Band, que volvió a llenar de música uno de los espacios más concurridos durante las fiestas. La actividad deportiva también tuvo protagonismo, con las semifinales y la final de la AE League 2026 en la Zona Deportiva y la resolución del XVI Torneo de Tenis Dobles Fiestas de San Paio en las pistas del Recreo Cultural.

Participantes en la final de la AE League / Bernabé/Amanda Castro

Los más jóvenes disfrutaron además de la propuesta X-Fest, que reunió durante dos horas actividades de skate, grafiti, rap y realidad virtual. Los más pequeños tuvieron una cita con el espectáculo de Dani Barreiro Kids en la Praza do Mercado, mientras que la Charanga Europa puso la nota musical a la tarde recorriendo las calles del centro y animando a vecinos y visitantes en las horas previas a los principales actos de la jornada.

Pasacalles de la Charanga Europa por el centro de la villa. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

A las siete de la tarde, la Praza de Galicia acogió la inauguración del esperado conjunto escultórico dedicado a la familia Castelao-Pereira. La obra, realizada por el escultor Acisclo Novo y producida por Mariola M. Andura, representa a Castelao, Virxinia Pereira y su hijo Alfonso Xesús caminando juntos, a tamaño natural, como tres paseantes más integrados en el espacio público. Fundida en bronce, la pieza ronda los dos metros de altura y los 250 kilos de peso, y busca acercar la figura de la familia a la ciudadanía desde una perspectiva cotidiana y cercana.

Batalla de rap en la Alameda dentro del X-Fest. | BERNABÉ/ AMANDA CASTRO

La inauguración se hizo coincidir con una fecha especialmente simbólica, al cumplirse el 90 aniversario del plebiscito del Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 y del histórico mitin que Castelao ofreció en este mismo lugar durante las fiestas de San Paio, en la víspera de aquella consulta. Tras permanecer cubierta durante toda la mañana por una gran bandera de Galicia, la escultura fue descubierta ante numerosos vecinos y representantes institucionales.

En el acto participaron el propio Acisclo Novo, el presidente de la Fundación Castelao, Anxo Seixas Seoane, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y el conselleiro de Cultura, José López Campos. Todos coincidieron en destacar el valor histórico y cultural de la obra, poniendo el foco especialmente en la figura de Virxinia Pereira, protagonista del Año Cultural que lleva su nombre y reconocida como la principal guardiana del legado de Castelao. El regidor calificó la inauguración como «un acto de memoria y de justicia», subrayando además el fuerte vínculo que la pareja mantuvo con la Praza de Galicia.

Junto al conjunto escultórico quedó instalada también una reproducción de la histórica Carta aos estradenses, publicada por Castelao en 1941 en la revista Unión Estradense. El texto, grabado sobre un mapa de Galicia y situado junto a la fuente de la plaza, completa este espacio de homenaje dedicado a una de las figuras fundamentales de la historia y la cultura gallegas.

La recta final de la jornada devolvió el protagonismo a la música con el sorteo del escaparate y la actuación de la orquesta Cinema en la Praza da Constitución. Poco antes de la medianoche, numerosas personas se acercaron hasta la Rúa 56 para contemplar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que puso el broche de oro a cuatro intensas jornadas de celebraciones. Tras el lanzamiento del castillo, la verbena vivió su último baile con un nuevo pase de Cinema, que cerró definitivamente las patronales de San Paio hasta el próximo año.

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El ambiente festivo, sin embargo, todavía tendrá continuidad durante unas horas más. Hoy lunes el recinto ferial celebra el ya tradicional Día del Niño, con las atracciones ofreciendo entradas a mitad de precio, una cita que cada año congrega a numerosas familias. Después llegará el momento de mirar hacia Sabucedo, donde este primer fin de semana de julio se celebrará una nueva edición de la Rapa das Bestas. Se cierra así el ciclo festivo de los últimos dos meses en la villa para poner ahora el foco en las romerías y festejos del rural.