La Deputación impulsa un plan relacionado con la protección de los castaños

La Diputación acogió la primera reunión del Comité de Xestión e Coordenación del proyecto europeo Chestnutcare (Estrategia innovadora transfronteriza para la protección de los castaños ante desafíos climáticos y biológicos), una iniciativa aprobada en el marco de la sexta convocatoria del programa de cooperación Interreg VI España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y que cuenta con un presupuesto total de 930.000, financiado en un 75% con fondos FEDER La institución provincial lidera este proyecto como beneficiaria principal, en un asociado integrado por cinco entidades de Galicia y del norte de Portugal: el Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (Inorde), el Instituto Politécnico de Braganza, el Instituto Politécnico de Viana de O Castelo y la empresa Fauna Útil.

La reunión congregó a representantes de las entidades socias, que establecieron las bases para el desarrollo de las actividades técnicas previstas en la memoria de trabajo y revisaron los aspectos de gestión y coordinación necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Chestnutcare nace con el objetivo de dar respuesta a los principales retos que afrontan los soutos del territorio transfronterizo, especialmente los derivados del cambio climático y de las amenazas biológicas que ponen en riesgo un recurso de grand valor ambiental, económico y patrimonial para Galicia y el norte de Portugal.