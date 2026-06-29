Un coche pierde el control y se sale de la calzada junto a la rotonda del Carrefour de Lalín

Un turismo Kia Xceed perdió el control este lunes y se salió de la vía cuando circulaba por el punto kilométrico 164 de la carretera N-640, a la altura de la rotonda del establecimiento Carrefour, por causas que todavía se desconocen. La conductora y única ocupante del vehículo, una mujer vecina del municipio de Lalín, resultó herida y manifestó dolor en la espalda, por lo que fue evacuada en una ambulancia de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). En el operativo de asistencia y seguridad vial colaboraron los efectivos de Emerxencias Lalín, la Policía Local y la Guardia Civil.