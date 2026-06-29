Infraestructuras
Adecúan el aparcamiento cerca de la Praza da Marina
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REDACCIÓN
Lalín
La brigada de Obras de Lalín ultima la adecuación del solar de la antigua sala de fiestas Los Sauces como aparcamiento. La zona fue cerrada para acabar los trabajos y ya hubo vehículos que entraron al pensar que estaba disponible.
Este espacio se sumará a otros cuatro que funcionan como estacionamientos disuasorios.
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