Ayuda humanitaria
Venezolanos de A Estrada y Lalín reúnen enseres para enviar tras el sismo
La campaña, en coordinación con Fevega, cuenta con tres puntos de acopio en ambas localidades y prioriza ahora la donación de medicinas y fondos
Las asociaciones de venezolanos de A Estrada y Lalín se suman a la campaña de ayuda humanitaria impulsada por la Federación Venezolana de Galicia (FEVEGA) para atender a los afectados por el terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela. La iniciativa busca recoger medicamentos, material sanitario, fondos y otros productos de primera necesidad, que son las principales demandas para hacer frente a la tragedia. En este sentido, mientras que en Lalín el centro de acopio se encuentra en la sede de Venezolanos del Deza, en A Estrada la recogida se canaliza a través en cuatro puntos.
Hablamos con el secretario de la entidad estradense, Rami Mouhnir, que explica que la decisión de impulsar la campaña fue inmediata. «Dentro de la asociación nos coordinamos debido a la dura situación a la que se enfrentó y enfrenta Venezuela», señala.
Como se mencionaba anteriormente, en estos primeros días la prioridad son los medicamentos y las aportaciones económicas. «Lo que más urge son medicinas y fondos para poder hacer los envíos, que son bastante costosos, especialmente si se realizan por vía urgente», afirma. «Posteriormente iremos haciendo entrega de otros enseres de primera necesidad como ropa, alimento, pañales o demás productos de higiene», añade.
En A Estrada se han habilitado tres puntos de recogida: Antojos, el bar Acrópolis y la cafetería Yu Lugar de Encuentro, donde pueden entregarse las donaciones durante el horario comercial. También se reciben aportaciones en la sede de Guimarei, donde voluntarios clasifican y preparan el material para su envío. Mouhnir atenderá además a quienes no puedan desplazarse a estos puntos. De manera que los interesados pueden contactar con él en el teléfono 600 803 610 para coordinar la recogida.
Asimismo, en Lalín, el centro de acopio está situado en la sede de Venezolanos del Deza, en la Rúa Memorias dun Neno Labrego, 14, primera planta, donde recibe donaciones los martes y jueves de 16.00 a 19.00 horas y los sábados de 11.00 a 14.00.
Aunque la campaña fue anunciada hace apenas dos días, la respuesta ciudadana ya ha sorprendido a la asociación. «Ya me ha hablado mucha gente para colaborar, y lo que más me llamó la atención es que la mayoría son personas de aquí, sin vínculos con Venezuela», destaca Mouhnir.
La tragedia también ha reforzado la unión de la comunidad en el municipio estradense. «Son momentos muy difíciles. Hay gente que perdió su vivienda allí y que en las primeras horas de la tragedia no era capaz de contactar con sus familiares. Intentamos apoyarnos los unos a los otros, sobre todo emocionalmente, y estar unidos y coordinados», explica.
El secretario considera además que la catástrofe puede acelerar nuevos procesos migratorios. «La situación, independientemente de lo que ha ocurrido ahora, no había cambiado mucho desde enero. Creo que hay gente que sigue teniendo en mente la decisión de emigrar, y con esto seguramente la acaben tomando», reflexiona. Mientras, desde Fevega hacen un llamamiento a la ciudadanía para colaborar con esta iniciativa, en un momento en el que todavía crece el número de fallecidos y heridos y que aún quedan personas perdidas entre los escombros.
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