Somoza solicita la comparecencia de Camiñas por el SAF

El grupo municipal del Partido Popular de Rodeiro solicitará mediante una moción en el próximo pleno ordinario la comparecencia del alcalde, con el fin de que rinda explicaciones públicas ante la pérdida de una subvención de 180.000 euros de la Xunta de Galicia destinada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La formación política califica esta situación de grave negligencia y advierte del progresivo deterioro de la prestación asistencial, que cuenta actualmente con una lista de espera que afecta al 56 % de los dependientes locales.

La portavoz del PP rodeirense, Cati Somoza, ha criticado la gestión del regidor del ejecutivo bipartito, señalando que la falta de solicitud de estos fondos autonómicos perjudica de forma directa a un servicio básico que arrastra problemas económicos con sus trabajadoras. Según los datos aportados por los populares, la localidad dispondrá de un 40 % menos de fondos para los próximos tres años en comparación con otros ayuntamientos gallegos, siendo Rodeiro uno de los únicos cinco municipios de toda Galicia que no formalizaron dicha petición de financiación extra. Ante este escenario, la iniciativa del grupo de la oposición exigirá también que el Gobierno local reponga íntegramente los 180.000 euros perdidos mediante la reasignación de partidas presupuestarias de fondos propios o procedentes de otras administraciones.

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El objetivo de la propuesta popular es evitar el colapso de la asistencia y garantizar que las decenas de vecinos que se encuentran en lista de espera puedan incorporarse de forma inmediata como nuevos usuarios del servicio asistencial. Por su parte, la representante del PP vinculó este episodio con una supuesta parálisis general en la gestión municipal y demandó la asunción de responsabilidades políticas. Somoza manifestó que «non se entende que mandase esta solicitude cando lle brindaron a oportunidade agás que forme parte dunha estratexia para rebentar o servizo desde dentro». Asimismo, la portavoz añadió que «no referido á perda dos 180.000 euros do SAF estamos ante unha situación de incapacidade ou de vagancia do alcalde, porque só había que remitirlle unha solicitude á Xunta».